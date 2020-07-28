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Как продлить жизнь питомцам и почему еда со стола для них - зло. Рассказывает голландский эксперт

28.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Регулярные командировки почти в 50 стран мира — обязательная часть работы голландца Яна Фоса. Он живет в Германии, где работает менеджером по экспорту в компании Bosch Tiernahrung. Уже 60 лет фирма производит корм для домашних животных, делая жизнь котов и собак более здоровой. Недавно эксперт приезжал в Беларусь — мы встретились и поговорили с ним о том, как за 20 лет изменилось отношение человека к своим питомцам, из-за чего люди стали чаще выбирать мелкие породы собак, почему кормить их остатками со стола — не лучшее решение и что можно сделать сейчас, чтобы продлить жизнь своим преданным, пушистым и мурлыкающим любимцам.


Ян Фос

«Развитие рынка кормов в Беларуси и Германии примерно одинаковое»

В последний раз за границей Ян Фос был в феврале этого года — из-за пандемии COVID-19 ему пришлось отложить многие запланированные визиты к партнерам. Беларусь стала первой страной, куда он смог приехать в командировку.

— Как менеджер, который занимается экспортом, все эти месяцы я не мог никуда ездить, — рассказывает эксперт. — Работал дома, каждый день проводил видеоконференции с нашими партнерами. Сейчас мы очень медленно и осторожно пытаемся вернуться к привычному положению дел, когда вновь сможем посещать своих импортеров.

Стандарт компании Bosch Tiernahrung предполагает встречи с региональными импортерами корма минимум раз в год. В это время они обсуждают планы на будущий год или два, развитие глобального и локального рынков, а также появление новых брендов, — и то, как на это стоит реагировать.


— Наши продукты продаются почти в 50 странах мира, в каждой из которых я побывал лично. Вместе с белорусскими партнерами мы смотрим, как обстоят дела здесь, обсуждаем опыт других стран и то, что у них можно перенять. Это неплохо работает, — делится собеседник.

Говоря о рынке кормов для домашних животных в Беларуси, Ян Фос отмечает: он мало чем отличается от того, что сейчас можно наблюдать в Западной Европе.

— Развитие рынка в Беларуси и, скажем, в Германии примерно одинаковое, — утверждает он. — Просто вы достигли теперешнего уровня гораздо быстрее. Путь развития от обычных магазинов для животных до больших онлайн-маркетов у нас занял примерно 20 лет, а в Восточной Европе все происходило стремительно. Скорее всего, так случилось из-за развития самого интернета и его проникновения в повседневную жизнь.


На протяжении трех дней Ян Фос ездил по белорусским магазинам для животных и знакомился с их работой. Говорит, что каждый из них был в определенном роде сюрпризом. И объясняет почему:

— Магазины в Германии имеют четкую концепцию. Например, если ты принадлежишь к определенной группе компаний, то твой магазин должен быть построен по четкому плану. Вот здесь — сектор для небольших животных, это — зона для собак, а дальше — для кошек. В Беларуси нет единого стандарта, каждый делает по-своему. Поэтому следующий магазин вряд ли будет выглядеть так, как предыдущий. И это то, что мне нравится. Ты не можешь предугадать, что увидишь. Хотя в последнее время мы наблюдаем, что наши импортеры также пытаются создавать группы магазинов для животных. Они, правда, другие, и очень часто их концепция зависит от помещения, в котором они располагаются. Тем не менее многие объекты выглядят интересно.

«Шутим, что коты и собаки переселились из сада в спальню»

Благодаря своей работе Ян Фос побывал почти в 50 странах, познакомился с работой локальных рынков и особенностями отношения местных жителей к домашним животным. По его словам, сейчас во всем мире наблюдается общая закономерность, когда все больше и больше людей выбирают мелкие породы собак. В Беларусь, по его наблюдениям, эта тенденция пока не пришла:

— Мы видим, что в вашей стране все еще много больших собак. Особенно за городом, где для них есть соответствующие пространства. В Германии, к примеру, большинство людей предпочитают маленькие породы: чихуахуа, китайскую хохлатую и других.


— Если какое-то животное становится очень популярным, как ваша компания реагирует на это?

— Я могу говорить только о корме для котов и собак — это единственное, что мы производим. В последние пять-десять лет мы заметили, что маленькие собаки стали действительно популярными. Поэтому начали производить больше продукции для них. Также мы понимаем, что им нужен полувлажный корм — они предпочитают именно такой. Что касается котов, то мы видим, что большинство из них живет в доме, а это накладывает отпечаток на их потребности. Соответственно, мы видоизменяем корм: вводим лечебную линию, развиваем специальные продукты и так далее.

— У вас есть объяснение, почему мелкие породы становятся более популярными?

— Домашние животные становятся для людей частью их семьи. По сравнению с тем, что мы видели лет 20 назад, собаки и коты чаще остаются жить в доме. Мы шутим, что они переселились из сада в спальню. В этом отношении мелкие породы лучше подходят для города. Например, если у вас большая собака, будет проблематично валяться с ней в постели и содержать ее в квартире. Сейчас мы наблюдаем «очеловечивание» котов и собак, они ведут все более близкий к человеческому образ жизни. Как результат, мелкие породы становятся более распространенными. Наверное, в этом заключается объяснение.


Справа — управляющий белорусским подразделением Bosch Tiernahrung Сергей Канецкий

Ян Фос вспоминает: еще пять-шесть лет назад, когда он только начинал знакомиться с Беларусью, кошки и собаки делили с людьми только крышу над головой, а сейчас делят еще и кровать. В этом плане наша страна в общемировом тренде: все больше питомцев становятся действительно настоящими членами семьи.

— Это происходит по всему миру, — подчеркивает эксперт. — В некоторых странах степень одомашнивания даже можно назвать чрезмерной. Посмотрите на Сингапур. Он представляет собой, по сути, сплошной город. И люди, которые живут в квартирах на 50-м этаже, могут ходить с собакой на улицу от силы раз в неделю, потому что просто спуститься с ней вниз уже занимает уйму времени. Это, опять же, одна из причин, почему более мелкие породы становятся популярными. Если у вас большая собака, ей не так просто остаться в квартире на целую неделю.

Анализируя результаты своих поездок по всему миру, Ян Фос отмечает, что люди стали по-другому относится к тому, как нужно кормить своих животных:

— Процент котов и собак, которые едят остатки со стола, значительно снизился, если сравнивать с тем, что мы наблюдали 20 лет назад, — рассказывает Ян. — В настоящее время люди гораздо чаще покупают специальную еду для своих питомцев. Сейчас есть большой выбор кормов самых разных видов: для определенных пород, размеров собак, для котов с длинной или короткой шерстью. Люди воспринимают питомцев как часть семьи, которая должна иметь свою собственную еду.


В прошлом, говорит Ян Фос, когда собаки получали в качестве корма лишь остатки со стола, они тоже были счастливы. Но тогда их средний возраст жизни составлял примерно 10 лет. Теперь — значительно больше.

— Сейчас люди хотят, чтобы их питомцы были рядом как можно дольше, — говорит эксперт. — Средний возраст животных, которые получают сбалансированный корм, постоянно растет — вплоть до 15 лет. Теперь коты в возрасте 16−17 лет мало кого удивят. Правда, этот результат невозможно увидеть на следующий день — он заметен лишь на длинной дистанции. Поэтому зачастую сложно объяснить, почему стоит тратить деньги на специальный корм. Можно провести параллель с людьми: когда ты употребляешь нездоровую пищу, рано или поздно это приводит тебя к врачу. Но как только твое питание меняется, это отражается и на состоянии организма — от кожи до кишечника. Увидеть это можно со временем, не сразу. У собак и котов — тоже.

Эксперт рассказывает, что у Bosch Tiernahrung есть специальный научный отдел, одна из целей которого — просвещать людей и объяснять им, как устроен организм животных и как на их состоянии сказывается специальный корм.

— В результате наши клиенты, которые внимательно относятся к своим финансам, видят: да, они потратили столько-то на корм, но гораздо меньше средств и переживаний за питомца оставили в кабинете у ветеринара.


В тренде — корма из одного сорта мяса, беззерновые и безглютеновые

В последнее время, рассказывает Ян Фос, очень востребован так называемый однобелковый корм — для его производства используют только один сорт мяса.

— Он нужен, чтобы избежать аллергической реакции у котов и собак. Ведь, например, когда корм состоит из пяти-семи сортов мяса, и от него возникает аллергия, сложно понять, что именно ее вызывает. Когда используется лишь один вид мяса, становится гораздо проще, — поясняет Ян.

Кроме этого, рассказывает эксперт, сейчас во многих странах востребован беззерновой и безглютеновый корм.

— Мы также видим, что хозяева животных все чаще предпочитают продукты, сделанные из свежего мяса, которое мы получаем прямо со скотобойни. Раньше, к примеру, было принято делать корм исключительно из мяса в виде порошка. Сейчас работаем над тем, чтобы производить около 50−60 процентов «свежего корма». Этот тренд сохраняется уже четыре-пять лет, — утверждает голландец.


Все перечисленные тренды актуальны и среди хозяев белорусских питомцев, говорит Ян Фос. По его наблюдениям, рынок в Беларуси становится все более профессиональным:

— Открывается больше магазинов, которые принадлежат к одной группе. Я также вижу, что здесь отлично продаются более дорогие продукты: из одного вида мяса, беззерновые. Они представлены во многих магазинах. Я сейчас говорю не только о нашем бренде, в том числе и о конкурентах. Это дает мне положительные эмоции: при такой заботе со здоровьем домашних животных все будет в порядке.

С белорусскими партнерами Bosch Tiernahrung работает почти 10 лет.

— Они делают отличную работу — в том числе в сфере просвещения, — говорит Ян. — Да, иногда это тяжело. Как импортеру тебе в первую очередь нужно продавать продукт, но еще важнее — информировать конечного потребителя, а это занимает время. Но наши партнеры инвестируют его в образование потребителей, выставки, шоу, кампании по информированию. И мы очень ценим эту работу.


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Поговорили с голландским экспертом, приехавшим в Беларусь, о трендах в сфере кормов для домашних животных и отношении к питомцам в Беларуси и на Западе....
 
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