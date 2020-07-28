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Что нового в законе о нотариате? Комментарий специалиста

28.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Что нового в законе о нотариате? Комментарий специалиста

С 3 января 2021 года вступают в силу положения обновленного закона о нотариате и нотариальной деятельности. Какими будут изменения, рассказала председатель Гродненской областной нотариальной палаты Людмила Орсик.

– Прежде всего хочу обратить внимание на то, что появятся новые виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами. Нотариусы будут удостоверять заявления участников общества с ограниченной ответственностью (общества с дополнительной ответственностью) о выходе из хозяйственного общества и отмену дарения. Нашли свое закрепление в законе и такие виды нотариальных действий, как выдача распоряжений о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управления им, а также расходов на похороны наследодателя, свидетельствование электронной копии документа на бумажном носителе и другие.

Также после вступления в силу новой редакции закона любое заинтересованное лицо на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты www.belnotary.by сможет не только записаться на прием к любому нотариусу в удобное время, найти информацию о месте нахождения и режиме работы всех нотариальных контор республики, о наследственных делах, открытых с 1 января 2017 года, проверить выданную доверенность на наличие или отсутствие факта ее отмены, но и получить общедоступные сведения и об удостоверенных доверенностях. Для этого необходимо будет знать номер по реестру и дату выдачи доверенности. Такая возможность позволит получить публичный доступ к сведениям о факте удостоверения доверенности, но при этом содержание документа раскрываться не будет, так как эти сведения остаются нотариальной тайной.

Для удобства граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, внесены изменения, касающиеся места удостоверения договоров отчуждения недвижимого имущества и выдачи свидетельств о праве собственности супругам (бывшим супругам) в отношении недвижимого имущества. С января 2021 года за совершением этих нотариальных действий можно будет обратиться к любому нотариусу Республики Беларусь. Исключением останутся свидетельства о праве собственности, выдаваемые по месту открытия наследства в случае смерти супруга (бывшего супруга).

Законом предполагается установление единого трехлетнего срока для предъявления исполнительной надписи нотариуса к принудительному исполнению как для граждан, так и для юридических лиц.

Еще одной новацией станет изменение компетенции сельских исполнительных комитетов в части перечня совершаемых ими нотариальных действий. Так, они не будут больше удостоверять завещания, согласия, доверенности, это станет обязанностью только для нотариусов. При этом в компетенции уполномоченных должностных лиц сельских исполнительных комитетов останется обязанность по принятию мер по охране наследства или управлению им по поручению нотариуса, свидетельствованию верности копий документов и выписок из документов, подлинности подписи на документах, выдаче дубликатов, экземпляры которых имеются на хранении в местном исполнительном и распорядительном органе.

Доступность услуг нотариуса для граждан в сельской местности будет по-прежнему обеспечиваться организацией их приема в агрогородках.

Источник: grodnonews.by
Текст: Ирина БЕРЕЗОВИЧ

 
 
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С 3 января 2021 года вступают в силу положения обновленного закона о нотариате и нотариальной деятельности. Какими будут изменения, рассказала
 
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