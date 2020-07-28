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300 тонн клубники за сезон. Уникальное предприятие в Щучинском районе
28.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT300 тонн клубники за сезон. В Щучинском районе благодаря инвестициям удалось создать уникальное предприятие по выращиванию этой садовой ягоды. Производство замкнутого цикла - здесь же выращивают и собственную рассаду. Ягоду высаживают как в открытом грунте, так и в теплицах. Благодаря этому урожай удается собирать почти круглый год. За основу взята голландская технология, когда кусты растут в специальных емкостях, подвешенных над землей. Производство экспортно ориентированное, большую часть продукции поставляют в Российскую Федерацию. Сегодня у предприятия более 400 гектаров земли, создано порядка 100 рабочих мест.
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300 тонн клубники за сезон. В Щучинском районе благодаря инвестициям удалось создать уникальное предприятие по выращиванию этой садовой ягоды. Производство...
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