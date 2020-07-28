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«Помню хлопок удара тела об асфальт». Люди, которые упали с большой высоты - о случившемся
28.07.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наверняка многим знакомо жуткое чувство, когда уже засыпаешь и вдруг вздрагиваешь во сне, потому что показалось, будто бы ты куда-то падаешь. Первая мысль после такого — хорошо, что это все-таки сон. Мы поговорили с людьми, которые пережили такое наяву. Эти люди падали с очень большой высоты, но чудом остались живы. Правда ли, что боль приходит далеко не сразу после падения? Какие травмы они получили и сколько времени ушло на восстановление? Что успевает увидеть человек за те секунды, пока летит вниз с 4-го этажа или десятиметрового обрыва вместе с мотоциклом?
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Правда ли, что боль приходит далеко не сразу после падения? Что успевает увидеть человек за те секунды, пока летит вниз с 4-го этажа? Истории из жизни наших героев.
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