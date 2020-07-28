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Amnesty International собирает подписи под петицией к министру МВД Беларуси
28.07.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международная правозащитная организация Amnesty International начала сбор подписей под петицией к министру внутренних дел Беларуси, призывающей к прекращению применения насилия в отношении мирных демонстрантов. Текст документа
Amnesty International сообщает, что по всему миру людей глубоко взволновали репортажи, фото и видео из Беларуси, где рассказывается о жестком подавлении мирных протестов: весь мир увидел, как сотни людей, в том числе и случайных прохожих, арестовывали часто с применением чрезмерной силы, причем во многих случаях задержанных сажали в машины без опознавательных знаков люди в штатском. Петиция, подписать которую призывает организация, содержит требования к немедленному прекращению милицейского насилия.
Петиция призывает министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева:
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Международная правозащитная организация Amnesty International начала сбор подписей под петицией к министру внутренних дел Беларуси, призывающей к прекращению применения...
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