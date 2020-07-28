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Amnesty International собирает подписи под петицией к министру МВД Беларуси

28.07.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная правозащитная организация Amnesty International начала сбор подписей под петицией к министру внутренних дел Беларуси, призывающей к прекращению применения насилия в отношении мирных демонстрантов. Текст документа размещен на официальном сайте организации.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Amnesty International сообщает, что по всему миру людей глубоко взволновали репортажи, фото и видео из Беларуси, где рассказывается о жестком подавлении мирных протестов: весь мир увидел, как сотни людей, в том числе и случайных прохожих, арестовывали часто с применением чрезмерной силы, причем во многих случаях задержанных сажали в машины без опознавательных знаков люди в штатском. Петиция, подписать которую призывает организация, содержит требования к немедленному прекращению милицейского насилия.

Петиция призывает министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева:

  • немедленно прекратить применение насилия сотрудниками органов правопорядка в отношении мирных протестующих и журналистов;
  • обеспечить, чтобы полностью соблюдались права на свободу мирных собраний и свободу слова;
  • обеспечить, чтобы всех сотрудников органов правопорядка, взаимодействующих с населением, можно было индивидуально идентифицировать по имени или личному номеру, а также предпринять все другие необходимые шаги к тому, чтобы гарантировать полную ответственность таких сотрудников и их командиров за все свои действия.

По информации белорусских правозащитников, всего с начала президентской кампании в нашей стране зафиксировано 1140 случаев произвольного задержания, а во время последних масштабных несанкционированных акций протеста, проходивших 14 и 15 июля и вызванных отказом в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, по всей стране было задержано более 400 человек.

 
 
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Международная правозащитная организация Amnesty International начала сбор подписей под петицией к министру внутренних дел Беларуси, призывающей к прекращению применения...
 
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