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На пожаре в общежитии тракторного завода погиб пенсионер
28.07.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера утром в общежитии тракторного завода был пожар. Обнаружен погибший пенсионер. Подробности
27 июля утром случился пожар в комнате общежития № 5 МТЗ на пер. Клумова, 9. Погиб пенсионер 1952 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.
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27 июля утром случился пожар в комнате общежития № 5 тракторного завода по переулку Клумова.
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