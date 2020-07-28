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На пожаре в общежитии тракторного завода погиб пенсионер

28.07.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера утром в общежитии тракторного завода был пожар. Обнаружен погибший пенсионер. Подробности сообщает МЧС.

27 июля утром случился пожар в комнате общежития № 5 МТЗ на пер. Клумова, 9. Погиб пенсионер 1952 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.

 
 
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27 июля утром случился пожар в комнате общежития № 5 тракторного завода по переулку Клумова.
 
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