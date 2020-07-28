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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На экологической тропе в Чижовке открыли еще один маршрут Мы находимся на экологической тропе в Чижовке. В начале этого лета здесь открыли еще один маршрут протяженностью 650 метров. Сегодня мы по нему прогуляемся, и узнаем,...

Мы находимся на экологической тропе в Чижовке. В начале этого лета здесь открыли еще один маршрут протяженностью 650 метров. Сегодня мы по нему прогуляемся, и узнаем, как здесь все устроено.Новый маршрут экотропы начинается с большой детской площадки. Дети развлекаются на подвесных веревочных лестницах и гибкой альпинистской дорожке.Рядом с детской площадкой - еще одно развлечение, которое приходится по вкусу ребятам постарше. Это лабиринт, выход из которого можно найти, правильно ответив на вопросы об экологии и природе.И 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, тропа была официально открыта. С тех пор она стала местом притяжения жителей района.Вдоль экотропы построены обзорные площадки, стоят информационные стенды с описанием растений, которые здесь можно увидеть, много лавочек для отдыха.По пути видим указатель. На котором надпись: направо пойдешь короткий путь найдешь. А короткий путь, как известно самый сложный.Видя отклик людей, администрация района приняла решение продолжать облагораживать это место.Экотропа находится в границах улиц Уборевича, Голодеда и Минского зоопарка. Уверены, отыскать ее не составит труда.