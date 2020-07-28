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На экологической тропе в Чижовке открыли еще один маршрут
28.07.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы находимся на экологической тропе в Чижовке. В начале этого лета здесь открыли еще один маршрут протяженностью 650 метров. Сегодня мы по нему прогуляемся, и узнаем, как здесь все устроено.
Новый маршрут экотропы начинается с большой детской площадки. Дети развлекаются на подвесных веревочных лестницах и гибкой альпинистской дорожке.
Рядом с детской площадкой - еще одно развлечение, которое приходится по вкусу ребятам постарше. Это лабиринт, выход из которого можно найти, правильно ответив на вопросы об экологии и природе.
Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района: "Призвав специалистов в природоохранной области, чтобы не нарушить экологическую составляющую этой территории, растений, кустарников птиц. Сделать нечто, не вмешиваясь в природу. Тогда родилась идея по открытию экотропы".
И 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, тропа была официально открыта. С тех пор она стала местом притяжения жителей района.
Вдоль экотропы построены обзорные площадки, стоят информационные стенды с описанием растений, которые здесь можно увидеть, много лавочек для отдыха.
По пути видим указатель. На котором надпись: направо пойдешь короткий путь найдешь. А короткий путь, как известно самый сложный.
Видя отклик людей, администрация района приняла решение продолжать облагораживать это место.
Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района: "Мы думаем, что и город, и район примет правильное решение по продолжению тропы. Запроектируем третью часть, она пройдет от этого места, далее за улицу Голодеда. И выйдет к кольцевой. Там очень красиво, перепады высот, русло реки Свислочь".
Экотропа находится в границах улиц Уборевича, Голодеда и Минского зоопарка. Уверены, отыскать ее не составит труда.
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Мы находимся на экологической тропе в Чижовке. В начале этого лета здесь открыли еще один маршрут протяженностью 650 метров. Сегодня мы по нему прогуляемся, и узнаем,...
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