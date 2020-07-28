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МВД: свидетель по делу серых риелторов за взятку изменила показания. Ей грозит наказание за лжесвидетельство

28.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией выявили преступление против правосудия по так называемому уголовному делу «серых риелторов», которое рассматривается в суде Фрунзенского района Минска. Подробности сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По данным правоохранителей, двое жителей Минска в возрасте 40 и 35 лет заплатили деньги одной из потерпевших, чтобы та отказалась от своих показаний против одного из обвиняемых. Получив 200 долларов, 32-летняя жительница Березинского района выполнила свое обещание и заявила на судебном заседании, что не имеет претензий не только к заключенному, но и к его подельнице.

Вместе с тем во время следствия потерпевшая утверждала, что стала жертвой мошенников, которые воспользовались ее асоциальным образом жизни: они обманом завладели столичной квартирой женщины и поселили ее в частном доме в Стародорожском районе. В итоге жилище сгорело, а хозяйка была вынуждена перебраться жить в другую деревню.

Оперативники выяснили, что 29 июня двое знакомых одного из фигурантов приехали домой к потерпевшей и пообещали ей 5 тысяч долларов, если она изменит ранее данные показания и заявит о его непричастности к преступлению.

Однако за услугу согласившейся сельчанке мужчины дали гораздо меньшую сумму. После этого ее увезли в Минск и поселили на сутки в съемную квартиру, чтобы избежать контактов с сотрудниками правоохранительных органов до судебного заседания.

Обоих подозреваемых задержали и водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело за подкуп потерпевшего с целью его отказа от дачи показаний.

Подследственные неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления: особо злостное хулиганство, грабеж, кражи, в том числе совершенные в особо крупном размере, и несоблюдение требований превентивного надзора.

В ближайшее время действиям женщины по факту дачи заведомо ложного показания также будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Возбуждено уголовное дело за подкуп потерпевшего с целью его отказа от дачи показаний.
 
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