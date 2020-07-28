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Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей
28.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко, посещая 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске, прокомментировал акции протеста, которые прошли 14 июля. Об этом
— Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, — сказал президент, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.
Напомним, речь идет о событиях 14 июля. Вечером на улицы вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.
Люди стали выстраиваться в «цепи солидарности», но после того как проспект Независимости перекрыли в двух местах, основная их масса скопилась на участке между площадью Победы и цирком. ОМОН стал задерживать молодежь и не только, люди пытались освободить задержанных, периодически
Как
Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК в отношении четырех мужчин.
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- Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, - сказал президент, обращаясь к командиру...
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