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Лукашенко об уличных акциях: никому не позволено пинать ногами правоохранителей

28.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, посещая 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске, прокомментировал акции протеста, которые прошли 14 июля. Об этом сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, — сказал президент, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе.

Напомним, речь идет о событиях 14 июля. Вечером на улицы вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.

Люди стали выстраиваться в «цепи солидарности», но после того как проспект Независимости перекрыли в двух местах, основная их масса скопилась на участке между площадью Победы и цирком. ОМОН стал задерживать молодежь и не только, люди пытались освободить задержанных, периодически вспыхивали стычки.

Как заявил глава столичной милиции Иван Кубраков, в акциях участвовали около двух тысяч человек. На наиболее активных участников было составлено 115 административных протоколов за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и нарушение закона о массовых мероприятиях. Он также рассказал, что шестеро милиционеров пострадали во время выполнения своих профессиональных обязанностей, четверо из них были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК в отношении четырех мужчин.

 
Теги: Минск
 
 
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- Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, - сказал президент, обращаясь к командиру...
 
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