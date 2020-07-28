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Президент посещает войсковую часть 3214

28.07.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Долг, честь, отечество. В эти минуты Президент Александр Лукашенко посещает войсковую часть 3214 внутренних войск и встречается с руководством и личным составом ведомств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности. 3214 - элитное подразделение. Оно призвано защищать закон. Стоит на страже спокойствия белорусов и порядка в стране. Белорусскому лидеру продемонстрировали новейшие образцы спецтехники. В этом году автопарк внутренних войск пополнили 70 единиц боевых машин. Причем почти половина из них  отечественного производства. Рядом на тренировочной площадке свои возможности продемонстрировали бойцы. Тактическое специальное задание - действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий.

Президент посещает войсковую часть 3214


Военнослужащие получат новое комфортное общежитие


Также Главе государства показали и условия жизни военнослужащих. Уже в августе на территории части будет открыто новое комфортное общежитие квартирного типа. Девять этажей. 142 жилых помещения. Полностью оборудованы мебелью и бытовой техникой. Здесь разместятся контрактники внутренних войск, рассматривается вопрос и о разрешении проживания курсантам 4-го курса. В эти минуты уже идет встреча Президента с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности. 
 
 
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Долг, честь, отечество. В эти минуты Президент Александр Лукашенко посещает войсковую часть 3214 внутренних войск и встречается с руководством и личным составом...
 
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