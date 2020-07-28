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На улице Горецкого опять из-под земли бьет фонтан воды

28.07.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле дома на улице Горецкого бьет фонтан воды. Видео с места происшествия в редакцию прислали читатели.

На улице Горецкого, 3а, прорвало трубу — из-под земли бьет фонтан.

В прошлый раз вода заливала улицу Горецкого 7 июля, тогда было повреждение на транзитной магистрали, к которой не подключены потребители, уточняли в «Минских тепловых сетях» РУП «Минскэнерго».

С чем связана сегодняшняя авария, пока неизвестно.

 
 
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Возле дома на улице Горецкого бьет фонтан воды. Видео с места происшествия в редакцию прислали читатели.
 
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