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На улице Горецкого опять из-под земли бьет фонтан воды
28.07.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле дома на улице Горецкого бьет фонтан воды. Видео с места происшествия в редакцию прислали читатели.
На улице Горецкого, 3а, прорвало трубу — из-под земли бьет фонтан.
В прошлый раз вода
С чем связана сегодняшняя авария, пока неизвестно.
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Возле дома на улице Горецкого бьет фонтан воды. Видео с места происшествия в редакцию прислали читатели.
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