На улице Горецкого опять из-под земли бьет фонтан воды

Источник материала: Tut.by

Возле дома на улице Горецкого бьет фонтан воды. Видео с места происшествия в редакцию прислали читатели.

На улице Горецкого, 3а, прорвало трубу — из-под земли бьет фонтан.

В прошлый раз вода заливала улицу Горецкого 7 июля, тогда было повреждение на транзитной магистрали, к которой не подключены потребители, уточняли в «Минских тепловых сетях» РУП «Минскэнерго».

С чем связана сегодняшняя авария, пока неизвестно.