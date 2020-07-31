Витеблянин заплатит крупный штраф за то, что выложил в TikTok видео в милицейской форме

Источник материала: Tut.by

Молодой житель Витебска получил штраф в 540 рублей за то, что опубликовал в TikTok видео с вечеринки, где танцевал в милицейской форме, сообщает МВД.

Ролик в TikTok появился в июне. На видео парень в форме милиционера танцевал под «блатные» песни и пил алкоголь, утверждают в МВД.

Компания молодых людей устроила вечеринку. Отчим хозяина квартиры когда-то служил в милиции. Гости взяли его форму для съемки.

В ролике видно несколько молодых людей, танцующих в форменной одежде. Однако наказание понес один из них.

Суд признал молодого человека виновным в незаконном ношении формы работников госорганов и оштрафовал на 20 базовых величин (540 рублей). Это максимальный штраф, предусмотренный частью 2 статьи 23.45 КоАП.