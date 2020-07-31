|
Все о погоде в Витебске в первые выходные августа
31.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные будет умеренно тепло, в субботу — дождь, в воскресенье обойдется без осадков,
В субботу до +18 °С, возможны дождь и гроза.
В воскресенье, 2 августа, на термометре будет до 20 градусов тепла, дождя в прогнозе нет.
Всем хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу - дождь, в воскресенье обойдется без осадков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)