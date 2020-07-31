Все о погоде в Витебске в первые выходные августа

Источник материала: Tut.by

В выходные будет умеренно тепло, в субботу — дождь, в воскресенье обойдется без осадков, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу до +18 °С, возможны дождь и гроза.

В воскресенье, 2 августа, на термометре будет до 20 градусов тепла, дождя в прогнозе нет.

Всем хороших выходных!

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