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Все о погоде в Витебске в первые выходные августа

31.07.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные будет умеренно тепло, в субботу — дождь, в воскресенье обойдется без осадков, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу до +18 °С, возможны дождь и гроза.

В воскресенье, 2 августа, на термометре будет до 20 градусов тепла, дождя в прогнозе нет.

Всем хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В субботу - дождь, в воскресенье обойдется без осадков.
 
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