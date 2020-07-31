Смотрите, что стало с газоном, спешно уложенным перед приездом Лукашенко в Витебск

Источник материала: Tut.by

15−16 июля в Витебске был Александр Лукашенко: в первый день он открыл обновленный Полоцкий путепровод , а во второй — «Славянский базар» . Перед приездом президента возле памятника князю Ольгерду, где ремонтировали теплотрассу, поспешно уложили рулонный газон. К концу июля он засох.





На месте, где проложили новую траншею для теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон.





Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко уехал из Витебска, про полив газона забыли — и трава на склоне почти полностью завяла. Сейчас здесь зеленеют в основном одуванчики, проросшие между лентами дерна.



