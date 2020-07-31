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Смотрите, что стало с газоном, спешно уложенным перед приездом Лукашенко в Витебск
31.07.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15−16 июля в Витебске был Александр Лукашенко: в первый день он открыл обновленный
На месте, где проложили новую траншею для теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон.
Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко уехал из Витебска, про полив газона забыли — и трава на склоне почти полностью завяла. Сейчас здесь зеленеют в основном одуванчики, проросшие между лентами дерна.
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Перед приездом президента возле памятника князю Ольгерду, где ремонтировали теплотрассу, поспешно уложили рулонный газон. К концу июля он засох.
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