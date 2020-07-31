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Обновленное здание медроты открыли в Печах

31.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Качественное лечение с комфортом. Обновленное здание медицинской роты открыли в учебном центре в Печах. Теперь там могут одновременно лечить 140 пациентов в стационаре и еще 300 в амбулаторном режиме. Четырехэтажное здание оснащено рентгеновскими аппаратами, УЗИ, ЭКГ для суточного мониторинга сердца и давления. Кроме прочего, работает стоматологический кабинет.

Алексей Церах, командир медицинской роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра: "Оснащено приемно-поликлиническим помещением, госпитальным отделением, медицинским пунктом и помещением для взвода и обеспечения учебного процесса. Приемно-поликлиническое помещение оснащено новейшим оборудованием. В его состав входит клиническая лаборатория, новейшее оборудование для врача-офтальмолога и лор-врача".  

Оказывать квалифицированную помощь военнослужащим будут свыше сотни медиков.

 
 
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Качественное лечение с комфортом. Обновленное здание медицинской роты открыли в учебном центре в Печах. Теперь там могут одновременно лечить 140 пациентов в...
 
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