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Обновленное здание медроты открыли в Печах
31.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКачественное лечение с комфортом. Обновленное здание медицинской роты открыли в учебном центре в Печах. Теперь там могут одновременно лечить 140 пациентов в стационаре и еще 300 в амбулаторном режиме. Четырехэтажное здание оснащено рентгеновскими аппаратами, УЗИ, ЭКГ для суточного мониторинга сердца и давления. Кроме прочего, работает стоматологический кабинет.
Алексей Церах, командир медицинской роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра: "Оснащено приемно-поликлиническим помещением, госпитальным отделением, медицинским пунктом и помещением для взвода и обеспечения учебного процесса. Приемно-поликлиническое помещение оснащено новейшим оборудованием. В его состав входит клиническая лаборатория, новейшее оборудование для врача-офтальмолога и лор-врача".
Оказывать квалифицированную помощь военнослужащим будут свыше сотни медиков.
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Качественное лечение с комфортом. Обновленное здание медицинской роты открыли в учебном центре в Печах. Теперь там могут одновременно лечить 140 пациентов в...
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