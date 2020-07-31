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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновленное здание медроты открыли в Печах Качественное лечение с комфортом. Обновленное здание медицинской роты открыли в учебном центре в Печах. Теперь там могут одновременно лечить 140 пациентов в...

Качественное лечение с комфортом. Обновленное здание медицинской роты открыли в учебном центре в Печах. Теперь там могут одновременно лечить 140 пациентов в стационаре и еще 300 в амбулаторном режиме. Четырехэтажное здание оснащено рентгеновскими аппаратами, УЗИ, ЭКГ для суточного мониторинга сердца и давления. Кроме прочего, работает стоматологический кабинет.Оказывать квалифицированную помощь военнослужащим будут свыше сотни медиков.