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В Минске подвели итоги конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ
31.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаграды за горячие репортажи. В Минске сегодня подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ. Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко лично высказал благодарность журналистам республиканских и региональных изданий. Высоко отмечена и работа наших коллег из Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. В номинации "Пропаганда знаний по безопасности" победителями стали коллективы "Новостей региона" и отдела криминальных новостей.
Награды журналистам вручали в четырех номинациях. Также обсудили планы по развитию сотрудничества.
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Награды за горячие репортажи. В Минске сегодня подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ. Министр по чрезвычайным ситуациям...
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