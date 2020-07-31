«Предлагаете верить пустым обещаниям?» Михаил Орда ответил на письмо директора гродненского спорткомплекса

Источник материала: Tut.by

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси и руководитель инициативной группы Александра Лукашенко Михаил Орда ответил директору гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» Виктору Шумелю, который написал ему открытое письмо .



Фото: пресс-служба ФПБ

Напомним, директор гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде. Виктор Шумель просил открыто отказаться от поддержки профсоюзами любого кандидата в президенты, сохранив нейтралитет в данном вопросе, и сделать открытое заявление. Сам же директор ЦСК «Неман», как и, говорит он, многие его сотрудники, написали заявления о выходе из профсоюзов.

Поводом для его возмущения стали слова Михаила Орды о том, что профсоюзами 15 июля принято заявление в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

Михаил Орда ответил директору гродненского спорткомплекса. Публикуем его ответ полностью

«Уважаемый Виктор Шумель! Поскольку вы обратились ко мне с открытым письмом, считаю необходимым дать вам такой же открытый ответ. Да, 15 июля Федерация профсоюзов приняла Заявление о поддержке на выборах кандидатуры Александра Лукашенко. Это взвешенное, продуманное и абсолютно объективное решение, которое было единогласно принято участниками республиканского профсоюзного форума.

Хочу подчеркнуть: не мною лично, как вы пишете, а руководящим органом Федерации профсоюзов. Для понимания: руководящий орган Федерации профсоюзов не назначается, а избирается членами профсоюза. Именно члены профсоюза в трудовых коллективах избирают в руководящий орган тех представителей, кому доверяют. И делегируют им полномочия принимать решения от своего имени.

Вы призываете меня лично и Федерацию в целом отказаться от принятия решений, не касающихся прямой деятельности Федерации профсоюзов — в частности, от поддержки кого-либо из кандидатов. На это хочу вам ответить: читайте Устав организации, где четко прописано, что Федерация профсоюзов участвует в избирательных кампаниях, поддерживая тех кандидатов, чьи ценности и цели отвечают нашим — профсоюзным — принципам.

Для нас главное, чтобы у людей была работа и заработная плата. Чтобы в стране был мир и порядок. Никто из нынешних кандидатов, кроме Александра Лукашенко, не может этого гарантировать нашим людям. Мы сегодня знаем настроения и мнения людей. Знаем, что это — позиция миллионов.

Другие кандидаты сегодня открыто говорят о том, что надо распродать наши предприятия, те, что не купят — закрыть, а людей — уволить. Все это ведет страну к разрухе и нищете.

И вы предлагаете нам эти тезисы поддерживать? Предлагаете верить пустым, абсолютно ничем не аргументированным и не подкрепленным обещаниям? Предлагаете вместе с предприятиями продать и независимость? Предлагаете ввергнуть белорусов в политический и экономический хаос?

В стране за последние десятилетия сделано очень много во всех сферах — от промышленности, сельского хозяйства, медицины до высоких технологий. И Вы как спортсмен лучше, чем кто-либо, знаете, сколько сделано для развития спорта. Не замечать этого — как минимум лицемерно, а по большому счету — непорядочно.

Вы призываете нас сохранять нейтралитет в то время, когда на кону стоит благополучие миллионов трудящихся, будущее нашего независимого государства.

Мы не имеем на это права. И потому призываем всех граждан Беларуси поддержать кандидатуру Александра Лукашенко — человека, который всю свою жизнь отдал родной стране. Я хочу еще раз сказать и подтвердить, что сегодня альтернативной кандидатуры просто нет».