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«Предлагаете верить пустым обещаниям?» Михаил Орда ответил на письмо директора гродненского спорткомплекса
31.07.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси и руководитель инициативной группы Александра Лукашенко Михаил Орда ответил директору гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» Виктору Шумелю, который написал ему
Напомним, директор гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде. Виктор Шумель просил открыто отказаться от поддержки профсоюзами любого кандидата в президенты, сохранив нейтралитет в данном вопросе, и сделать открытое заявление. Сам же директор ЦСК «Неман», как и, говорит он, многие его сотрудники, написали заявления о выходе из профсоюзов.
Поводом для его возмущения стали слова Михаила Орды о том, что профсоюзами 15 июля
«Уважаемый Виктор Шумель! Поскольку вы обратились ко мне с открытым письмом, считаю необходимым дать вам такой же открытый ответ. Да, 15 июля Федерация профсоюзов приняла Заявление о поддержке на выборах кандидатуры Александра Лукашенко. Это взвешенное, продуманное и абсолютно объективное решение, которое было единогласно принято участниками республиканского профсоюзного форума.
Вы призываете меня лично и Федерацию в целом отказаться от принятия решений, не касающихся прямой деятельности Федерации профсоюзов — в частности, от поддержки кого-либо из кандидатов. На это хочу вам ответить: читайте Устав организации, где четко прописано, что Федерация профсоюзов участвует в избирательных кампаниях, поддерживая тех кандидатов, чьи ценности и цели отвечают нашим — профсоюзным — принципам.
Для нас главное, чтобы у людей была работа и заработная плата. Чтобы в стране был мир и порядок. Никто из нынешних кандидатов, кроме Александра Лукашенко, не может этого гарантировать нашим людям. Мы сегодня знаем настроения и мнения людей. Знаем, что это — позиция миллионов.
Другие кандидаты сегодня открыто говорят о том, что надо распродать наши предприятия, те, что не купят — закрыть, а людей — уволить. Все это ведет страну к разрухе и нищете.
И вы предлагаете нам эти тезисы поддерживать? Предлагаете верить пустым, абсолютно ничем не аргументированным и не подкрепленным обещаниям? Предлагаете вместе с предприятиями продать и независимость? Предлагаете ввергнуть белорусов в политический и экономический хаос?
В стране за последние десятилетия сделано очень много во всех сферах — от промышленности, сельского хозяйства, медицины до высоких технологий. И Вы как спортсмен лучше, чем кто-либо, знаете, сколько сделано для развития спорта. Не замечать этого — как минимум лицемерно, а по большому счету — непорядочно.
Мы не имеем на это права. И потому призываем всех граждан Беларуси поддержать кандидатуру Александра Лукашенко — человека, который всю свою жизнь отдал родной стране. Я хочу еще раз сказать и подтвердить, что сегодня альтернативной кандидатуры просто нет».
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«Предлагаете верить пустым обещаниям?» Михаил Орда ответил на письмо директора гродненского спорткомплекса
«Другие кандидаты сегодня открыто говорят о том, что надо распродать наши предприятия, те, что не купят - закрыть, а людей - уволить. Все это ведет страну к разрухе и...
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