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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госпогранкомитет о ситуации на белорусско-российской границе Государственный пограничный комитет продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы. По сообщению ведомства,...

Государственный пограничный комитет продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы. По сообщению ведомства, дежурная служба фиксирует многочисленные обращения, в том числе грузоперевозчиков с жалобами на скопление машин, а, соответственно, очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства. Наши корреспонденты выехали на место и подтвердили: ситуация действительно напряженная. В Госпогранкомитете Беларуси между тем отметили:В ведомстве особо подчеркнули: наша страна свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает. Мы будем следить за ситуацией.