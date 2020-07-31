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Госпогранкомитет о ситуации на белорусско-российской границе
31.07.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГосударственный пограничный комитет продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы. По сообщению ведомства, дежурная служба фиксирует многочисленные обращения, в том числе грузоперевозчиков с жалобами на скопление машин, а, соответственно, очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства. Наши корреспонденты выехали на место и подтвердили: ситуация действительно напряженная. В Госпогранкомитете Беларуси между тем отметили:
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: "Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет, и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны".
В ведомстве особо подчеркнули: наша страна свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает. Мы будем следить за ситуацией.
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Государственный пограничный комитет продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы. По сообщению ведомства,...
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