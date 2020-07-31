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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Мы - белорусы". Успешный предприниматель Александр Мошенский Безусловно, все достижения страны в разных сферах - это большой труд каждого: агрария, инженера, врача, учителя, предпринимателя. Все мы, независимо от профессии,...

Безусловно, все достижения страны в разных сферах - это большой труд каждого: агрария, инженера, врача, учителя, предпринимателя. Все мы, независимо от профессии, званий и регалий, вносим свой вклад в развитие Беларуси. Человек, сумевший себя реализовать в бизнесе и в разы приумножить некогда начатое отцом. Успешный предприниматель Александр Мошенский уверен: в Беларуси есть все, чтобы развиваться, главное находить и научиться применять эти возможности. А самый важный принцип - "начать с себя".