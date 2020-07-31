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"Мы - белорусы". Успешный предприниматель Александр Мошенский

31.07.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безусловно, все достижения страны в разных сферах - это большой труд каждого: агрария, инженера, врача, учителя, предпринимателя. Все мы, независимо от профессии, званий и регалий, вносим свой вклад в развитие Беларуси. Человек, сумевший себя реализовать в бизнесе и в разы приумножить некогда начатое отцом. Успешный предприниматель Александр Мошенский уверен: в Беларуси есть все, чтобы развиваться, главное находить и научиться применять эти возможности. А самый важный принцип - "начать с себя".


Александр Мошенский, бизнесмен: Я здесь реализовался и продолжаю реализовываться. С точки зрения возможностей я все равно выставляю Беларусь в приоритет. В бизнесе, если мы говорим о том моменте, когда я уже получил диплом на руки и пошел работать в малое предприятие, это фактически 28 лет с 1992 года. После развала Советского Союза прежде всего это, наверное, можно сравнить с диким западом. За последние 25 лет, конечно, это все приобрело цивилизованную норму.
В нашей стране налажен коммуникационный канал "власть - бизнес"

И работая в других странах по соседству, я вижу, что  у нас есть огромные достижения - в небольшой стране налажен коммуникационный канал "власть - бизнес". Инициативы, которые бизнес выдвигает или которые требует время, они дотаточно быстро попадают наверх, достаточно быстро рассматриваются и по ним достаточно быстро принимают решения. Это дорогого стоит! Я горжусь прежде всего тем, что сухопутный Брест по сути стал основным лидером по переработке рыбы и морепродуктов. Если говорить о молочной теме, то мы на самом деле создали хорошую компанию. Бизнес должен быть социально ответственным в плане уплаты налогов.
Мы видим и понимаем, что в последнее время вопрос экономической независимости страны выходит на первое место

Мы видим и понимаем, что в последнее время вопрос экономической независимости страны выходит на первое место и, в первую очередь, это как раз задача для бизнеса. Я всегда старался и действовал по принципу, что ты должен, начиная с себя, сделать что-то, чтобы твой город стал лучше, потому что это в какой-то степени ответ на призыв к малой родине. Когда ты видишь счастливых детей в микрарайонах, то самому становится на душе приятно, и ты понимаешь, что это то поколение, которое будет помнить и которое будет привязано к родине, и запомнит ее именно такой. Все это позволяет развиваться, но, мне кажется,  у нас существует, оно дает возможность это делать. Только нужно брать себя в руки, смотреть на возможности.     

 
Теги: Брест
 
 
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Безусловно, все достижения страны в разных сферах - это большой труд каждого: агрария, инженера, врача, учителя, предпринимателя. Все мы, независимо от профессии,...
 
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