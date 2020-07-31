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СК о задержанных «бойцах ЧВК»: Они не собирались лететь в Стамбул
31.07.2020 21:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанные в Беларуси 33 гражданина России не собирались лететь в Стамбул, хотя у них были билеты на самолет. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ.
— Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснило следствие, лететь туда они не намеревались, — сказал Агафонов
По его словам, группа была организована и управлялась по военным стандартам. В WhatsApp была создана группа для управления личным составом, участниками которой были 33 задержанных.
— Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания не последовательны о целях нахождения в Беларуси, противоречивы. 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 — на Кубу, 1 — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — заявил представитель Следственного комитета.
Ранее посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне направлялись транзитом в Турцию, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санатории «Белорусочка» под Минском.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
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Задержанные в Беларуси граждане России не собирались лететь в Стамбул, хотя у них были билеты на самолет. Об этом сообщил руководитель следственной группы...
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