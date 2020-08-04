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В Гомеле соседка вывела из горящей квартиры двоих малышей

04.08.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в многоэтажке загорелась квартира. Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если бы не бдительность соседки. Женщина вывела из горящей комнаты двух маленьких детей. Подробности сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел вечером 3 августа на улице Владимирова. В квартире живут 43-летний мужчина, 31-летняя женщина и трое их детей: 11-летняя девочка и мальчики — им год и два.

Соседка почувствовала запах дыма и вышла на площадку. В подъезде услышала звук сработавшего пожарного извещателя, побежала к соседней квартире и начала стучать в дверь. Хозяин квартиры открыл — мужчина, похоже, был пьян. Соседка забежала в квартиру и вынесла оттуда двух малышей: один стоял в горящей комнате, второй — лежал в детской кроватке в соседней.

Детей с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» увезли в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле в многоэтажке загорелась квартира. Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если бы не бдительность соседки.
 
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