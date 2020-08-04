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Источник в Росатоме: физический запуск БелАЭС запланирован за два дня до президентских выборов

04.08.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным источников «Радыё Свабода» в Росатоме, физический запуск белорусской АЭС запланирован на 7 августа, за два дня до президентских выборов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На этом празднике будут присутствовать делегации высокого уровня и журналисты, приглашенные исключительно Беларусью. Белорусское правительство организует это мероприятие, на этот раз Росатом не сможет пригласить прессу со своей стороны. Росатом организует так называемый энергетический запуск станции примерно через 90 дней, теоретически ближе к новому году», — сообщили источники в компании и добавили, что участие в мероприятии будет зависеть от эпидемической ситуации и согласия белорусских властей.

Ни руководство Росатома, ни руководство БелАЭС пока официально не подтвердили дату «физического запуска» белорусской АЭС.

Начальник управления информации и общественных связей белорусской АЭС Эдуард Свирид сказал «Свабодзе», что «впервые услышал о таких планах». В московском штабе Росатома также отметили, что в их календаре на 7 августа «ничего не запланировано».

Ранее говорилось о запуске БелАЭС в первой декаде августа.

 
 
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По данным источников Радыё «Свабода» в Росатоме, физический запуск белорусской АЭС запланирован на 7 августа, за два дня до президентских выборов.
 
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