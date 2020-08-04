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Внимание, жара! Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении
04.08.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник и среду. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.
«Днем 4 августа по юго-западу республики, в дневные часы 5 августа в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30…32°С», — сказано в сообщении.
Ранее синоптики
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Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник и среду. Объявлен оранжевый уровень опасности.
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