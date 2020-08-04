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Внимание, жара! Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении

04.08.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник и среду. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Днем 4 августа по юго-западу республики, в дневные часы 5 августа в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30…32°С», — сказано в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что 4 августа теплый воздух распространится на всю страну. Станут теплее и ночи. Ожидается температура воздуха минимальная ночью +11…17°С, максимальная днем +24…29°С, по юго-западу страны до +30…32°С. На фоне повышенного атмосферного давления во многих районах обойдется без осадков, лишь днем по западной половине Беларуси, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный умеренный, днем порывистый.

 
 
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Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник и среду. Объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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