Внимание, жара! Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении во вторник и среду. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Днем 4 августа по юго-западу республики, в дневные часы 5 августа в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30…32°С», — сказано в сообщении.

Ранее синоптики сообщили , что 4 августа теплый воздух распространится на всю страну. Станут теплее и ночи. Ожидается температура воздуха минимальная ночью +11…17°С, максимальная днем +24…29°С, по юго-западу страны до +30…32°С. На фоне повышенного атмосферного давления во многих районах обойдется без осадков, лишь днем по западной половине Беларуси, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный умеренный, днем порывистый.