В Житковичском районе мужчины в масках угрожали начальнику охотхозяйства. И это еще не все

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которые угрожали начальнику филиала охотничьего хозяйства. Но, оказалось, что это далеко не единственное преступление компании.



Фото с сайта Следственного комитета

По версии следствия , 14 мая 26-летний житель агрогородка Ленин Житковичского района с 32-летним приятелем из Минска и его сверстником из Лунинецкого района Брестской области на автомобиле приехали в охотничьи угодья недалеко от деревни Гричиновичи. При помощи прибора-тепловизора мужчины выслеживали диких животных. В какой-то момент авто остановили начальник филиала охотничьего хозяйства и егерь.

Обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сначала надели на головы шапки с прорезями для глаз, а затем вышли из автомобиля. Начальник филиала потребовал предъявить для проверки документы, дающие право охотиться, а также предоставить для осмотра автомобиль. Молодые люди отказались, более того, стали угрожать мужчине, вели себе очень дерзко и агрессивно. В результате он вынужден был сесть в служебный автомобиль, чтобы уехать. Однако обвиняемые некоторое время блокировали его автомобиль. Мужчина вызвал милицию — и через некоторое время компанию задержали на территории Лунинецкого района.

Когда следователи стали разбираться с этим, выяснились и другие преступления, к которым причастны задержанные.

Так, в июне 2016 года мужчины на закрытой территории пруда опытного рыбхоза «Белое» в Житковичском районе при помощи рыболовной сети пытались выловить и похитить прудовую рыбу. Это заметили охранники и рыбовод предприятия. Мужчины попытались скрыться — и двое из них нанесли несколько ударов охраннику, а также угрожали расправиться с его семьей.

В марте 2020 года трое обвиняемых отдыхали в придорожном кафе на трассе Минск — Микашевичи. Затем направились в стоявший рядом вагончик, где торговали рыбой. Там приятели устроили фотосессию, вели себя развязно, оскорбили продавщицу, а когда уходили, один из мужчин взял открытый пакетик с молотым красным перцем и сыпанул его содержимое продавщице прямо в лицо, попав при этом в глаза.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Насилие», «Угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности», «Угроза насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и его близких в целях воспрепятствования законной деятельности», «Покушение на кражу, совершенную группой лиц». Одному из них предъявлено обвинение еще и в хулиганстве.