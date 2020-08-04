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В некоторых местах на Немане купаться нельзя. Под запретом - водоемы в Щучине и Слониме
04.08.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты гродненской областной санитарно-эпидемиологической службы проверили зоны отдыха на водоемах Гродненщины. Некоторые из них для купания не пригодны,
По результатам лабораторных исследований проб воды из разных водоемов, купание детей ограничено в пруду на проспекте Независимости в Слониме, в прудах около деревни Суховляны и агрогородка Луцковляны.
Купаться детям и взрослым, а также заниматься водным спортом нельзя в реке Неман около базы отдыха «Привал», а также на пруду в Щучине.
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Специалисты гродненской областной санитарно-эпидемиологической службы проверили зоны отдыха на водоемах Гродненщины.
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