В некоторых местах на Немане купаться нельзя. Под запретом - водоемы в Щучине и Слониме

Источник материала: Tut.by

Специалисты гродненской областной санитарно-эпидемиологической службы проверили зоны отдыха на водоемах Гродненщины. Некоторые из них для купания не пригодны, сообщает СЭС.



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

По результатам лабораторных исследований проб воды из разных водоемов, купание детей ограничено в пруду на проспекте Независимости в Слониме, в прудах около деревни Суховляны и агрогородка Луцковляны.

Купаться детям и взрослым, а также заниматься водным спортом нельзя в реке Неман около базы отдыха «Привал», а также на пруду в Щучине.