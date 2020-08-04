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В Гомеле оплатить проезд в некоторых маршрутках теперь можно через Telegram. Узнали, как это работает
04.08.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теперь проезд в некоторых маршрутках можно оплатить через Telegram, сообщили TUT.BY в «Гомельоблпассажиртранс». Предприятие запустило в тестовом режиме разработанную компанией IBA IT Park современную систему оплаты проезда с помощью
Услуга уже доступна в маршрутках № 14,12 и 17, на борту и внутри их есть специальные наклейки.
Как это работает?
Для покупки проездного билета через Telegram
Пока оплачивать проезд можно с помощью ЕРИП (Е-pos). Приложение и бот генерирует deeplink E-Pos которую могут открывать все банковские приложения (даже можно открыть с помощью Оплати). Также можно открыть браузером и оплатить с карты через WebPay.
После оплаты пассажир получает электронный билет. Срок его действия заканчивается, как только маршрутка приезжает на конечную.
При проверке нужно просто открыть на экране смартфона QR код билета и показать его контролеру или кондуктору.
От копирования, скриншотов, записей и различных попыток подделать билет, уверяют разработчики, приложение и бот защищены.
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В Гомеле оплатить проезд в некоторых маршрутках теперь можно через Telegram. Узнали, как это работает
Услуга уже доступна в маршрутках № 14,12 и 17, на борту и внутри которых имеются специальные наклейки.
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