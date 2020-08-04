В Гомеле оплатить проезд в некоторых маршрутках теперь можно через Telegram. Узнали, как это работает

Источник материала: Tut.by

Теперь проезд в некоторых маршрутках можно оплатить через Telegram, сообщили TUT.BY в «Гомельоблпассажиртранс». Предприятие запустило в тестовом режиме разработанную компанией IBA IT Park современную систему оплаты проезда с помощью T-Pay .





Услуга уже доступна в маршрутках № 14,12 и 17, на борту и внутри их есть специальные наклейки.

Как это работает?

Для покупки проездного билета через Telegram необходимо зарегистрироваться по номеру телефона. Далее — отсканировать QR код или ввести ID транспортного средства, в котором едете. Затем телеграм-бот пришлет информацию о транспортном средстве и его маршруте, после чего предложит выбрать количество необходимых билетов и способ оплаты.





Пока оплачивать проезд можно с помощью ЕРИП (Е-pos). Приложение и бот генерирует deeplink E-Pos которую могут открывать все банковские приложения (даже можно открыть с помощью Оплати). Также можно открыть браузером и оплатить с карты через WebPay.

В будущем, обещают, ввести оплату можно будет и с мобильного счета абонента даже с минусовым балансом.

После оплаты пассажир получает электронный билет. Срок его действия заканчивается, как только маршрутка приезжает на конечную.

При проверке нужно просто открыть на экране смартфона QR код билета и показать его контролеру или кондуктору.

От копирования, скриншотов, записей и различных попыток подделать билет, уверяют разработчики, приложение и бот защищены.