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Для людей с интеллектуальными нарушениями выпустили брошюру о выборах на ясном языке
04.08.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чтобы помочь белорусам с трудностями в понимании информации, а также людям с интеллектуальными нарушениями специалисты подготовили для них специальную брошюру. Называется она «Голосуй за кандидата. Каждый имеет право выбрать президента». Здесь на ясном языке (язык, который понятен людям, испытывающим трудности в чтении и понимании текста) рассказали, что такое выборы и как голосовать.
Брошюру подготовили специалисты организации Life guide. Идея брошюры появилась случайно. Как пишет
— Получается, что одни люди с интеллектуальными нарушениями не смогут разобраться и не придут на избирательные участки, потому что не понимают, почему надо идти голосовать, когда это сделать […], — приводит мнение специалистов belapdi.org. — Другие же придут на избирательный участок, но проголосуют так, как им предложат родители или специалисты, тем самым выражая не свою волю, делая не свой выбор.
Чтобы помочь таким людям сделать свой выбор, специалисты Life guide решили «перевести» для них сложные документы на «легкий» язык. В брошюре просто расписано, что такое выборы, кто может голосовать и как. Скачать брошюру можно
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Чтобы помочь белорусам с трудностями в понимании информации, а также людям с интеллектуальными нарушениями специалисты подготовили для них специальную брошюру....
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