Для людей с интеллектуальными нарушениями выпустили брошюру о выборах на ясном языке

Источник материала: Tut.by

Чтобы помочь белорусам с трудностями в понимании информации, а также людям с интеллектуальными нарушениями специалисты подготовили для них специальную брошюру. Называется она «Голосуй за кандидата. Каждый имеет право выбрать президента». Здесь на ясном языке (язык, который понятен людям, испытывающим трудности в чтении и понимании текста) рассказали, что такое выборы и как голосовать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Брошюру подготовили специалисты организации Life guide. Идея брошюры появилась случайно. Как пишет сайт Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам , на одной из встреч по вычитке материала специалисты по ясному языку поинтересовались у своих экспертов-оценщиков, участвуют ли те в выборах. В ответ последовало: «Конечно». Однако когда экспертам-оценщикам задали вопросы о кандидатах и процедуре голосования, четких пояснений не последовало. Эксперты-оценщики признались, что Конституция и Избирательный кодекс написаны юридическим языком, который им трудно понять.



Содержание брошюры. Фото с сайта belapdi.org

— Получается, что одни люди с интеллектуальными нарушениями не смогут разобраться и не придут на избирательные участки, потому что не понимают, почему надо идти голосовать, когда это сделать […], — приводит мнение специалистов belapdi.org. — Другие же придут на избирательный участок, но проголосуют так, как им предложат родители или специалисты, тем самым выражая не свою волю, делая не свой выбор.

Чтобы помочь таким людям сделать свой выбор, специалисты Life guide решили «перевести» для них сложные документы на «легкий» язык. В брошюре просто расписано, что такое выборы, кто может голосовать и как. Скачать брошюру можно здесь .