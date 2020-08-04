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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс на лучший гербарий проходит в Национальной библиотеке Стать Гарри Поттером либо доктором медицины можно в Национальной библиотеке Беларуси. Сотрудники книгохранилища объявили конкурс для детей и взрослых на лучший...

Стать Гарри Поттером либо доктором медицины можно в Национальной библиотеке Беларуси. Сотрудники книгохранилища объявили конкурс для детей и взрослых на лучший гербарий. У читателей появится возможность сравнить свои цветы с теми, которые древние ученые описывали в своих книгах. Также участники смогут ознакомиться с латинскими названиями лекарственных растений и узнать, что волшебный асфоделюс из книги Гарри Поттера - это обычный бессмертник.Конкурс будет длиться в течение всего августа, поэтому участники могут собрать и засушить как можно больше растений.