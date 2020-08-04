|
Конкурс на лучший гербарий проходит в Национальной библиотеке
04.08.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтать Гарри Поттером либо доктором медицины можно в Национальной библиотеке Беларуси. Сотрудники книгохранилища объявили конкурс для детей и взрослых на лучший гербарий. У читателей появится возможность сравнить свои цветы с теми, которые древние ученые описывали в своих книгах. Также участники смогут ознакомиться с латинскими названиями лекарственных растений и узнать, что волшебный асфоделюс из книги Гарри Поттера - это обычный бессмертник.
Татьяна Сапега, заведующая сектором научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси: "На портале Национальной библиотеки Беларуси размещены качественные древние копии старых изданий. Можно их полистать, посмотреть изображения, изучить, присмотреться к современным растениям. Создать свой гербарий и засушить растения, после сравнивать, делать фотоснимки. Просим присылать на электронную почту, которая есть на портале библиотеки в информационном листе. И мы разместим лучшие работы на сайте вместе с автором гербария".
Конкурс будет длиться в течение всего августа, поэтому участники могут собрать и засушить как можно больше растений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стать Гарри Поттером либо доктором медицины можно в Национальной библиотеке Беларуси. Сотрудники книгохранилища объявили конкурс для детей и взрослых на лучший...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)