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ГАИ призывает водителей быть осторожными на дорогах
04.08.2020 16:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ первую очередь соблюдать скоростной режим. По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Инспекторы ГАИ фиксируют нарушения ежедневно с помощью приборов фотофиксации. С водителями проводят профилактические беседы, напоминая определенные правила.
ГАИ напоминает, что за превышение скорости предусмотрен штраф до 400 рублей. За повторное нарушение в течение года можно лишиться прав управления транспортным средством.
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В первую очередь соблюдать скоростной режим. По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Инспекторы ГАИ фиксируют нарушения...
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