Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ призывает водителей быть осторожными на дорогах В первую очередь соблюдать скоростной режим. По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Инспекторы ГАИ фиксируют нарушения...

В первую очередь соблюдать скоростной режим. По статистике, игнорирование скоростных ограничений - одна из главных причин ДТП. Инспекторы ГАИ фиксируют нарушения ежедневно с помощью приборов фотофиксации. С водителями проводят профилактические беседы, напоминая определенные правила.ГАИ напоминает, что за превышение скорости предусмотрен штраф до 400 рублей. За повторное нарушение в течение года можно лишиться прав управления транспортным средством.