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В Витебске наблюдателю не позволили находиться даже рядом с избирательным участком

04.08.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 августа, в первый день досрочного голосования на президентских выборах, на избирательном участке № 5 в Первомайском районе Витебска независимый наблюдатель «не поместился» в помещении общежития мясокомбината, где идет голосование, а в холле ему не позволила находиться администрация.


Вывеска общежития, в котором находится избирательный участок. Фото Ильи Иванова

Витебский дизайнер Илья Иванов зарегистрировался наблюдателем в конце июля, собрав подписи в своем доме. Около 9 часов утра 4 августа он пришел на избирательный участок, на котором аккредитовался. Здесь он узнал, что в списке желающих наблюдать за ходом голосования он девятый, а значит — места на участке ему нет.

Председатель участковой избирательной комиссии Борис Соболев в разговоре с Ильей не возражал, что тот будет находиться в холле общежития ОАО «Витебский мясокомбинат» и наблюдать оттуда.

Через дверной проем наблюдатель издали видел, как опечатывали урны для голосования. Некоторое время он находился в холле и вел подсчет явки избирателей при помощи приложения на смартфоне.

Спустя примерно час к нему подошла девушка, которая представилась администратором. Она поинтересовалась, что посторонний делает в общежитии. Узнав, что Илья — аккредитованный наблюдатель, администратор заявила, что он должен либо находиться на избирательном участке, либо покинуть общежитие, так как нарушает внутренний регламент.

Наблюдатель обратился к председателю участковой избирательной комиссии с вопросом, как ему быть. Борис Соболев пояснил, что на участке Илья Иванов находиться не может, а за его пределами распоряжается администрация общежития.

В результате Илье Иванову пришлось покинуть общежитие, в котором проходит досрочное голосование.

— В чате наблюдателей я прочел много сообщений о точно таких же историях на других участках: в школах, гимназиях и т.п. Жалобу на действия администрации общежития пока не писал, жду комментариев юристов, — рассказал наблюдатель.

 
Теги: Витебск
 
 
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В первый день досрочного голосования на президентских выборах, на избирательном участке № 5 в Первомайском районе Витебска независимый наблюдатель «не...
 
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