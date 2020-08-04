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Помните балкон, с которого вчера автовышкой снимали флаг? Там снова бело-красно-белый
04.08.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К минской пятиэтажке на улице Гая, 15 вчера
Бело-красно-белый флаг на этом минском балконе висел несколько недель, но вчера милиция специально подогнала к дому автокран с люлькой, чтобы снять символику. Хозяйки в тот момент не было дома.
В ГУВД Мингорисполкома TUT.BY пояснили, что к ним поступило заявление от гражданина — мол, флаг оскорбляет его моральные принципы и взгляды, поэтому символику сняли в рамках проверки в порядке ПИКоАП РБ.
Сегодня на том самом балконе снова появился флаг — на этот раз бумажный.
Жительница квартиры, 24-летняя Анастасия, пояснила, что сама дозванивается в РУВД — ее пригласили на беседу к начальнику управления.
— Но в установленном порядке меня так никто никуда и не вызывал.
Вчера девушка поясняла нам, что флаг, который увезли, стоит 35 рублей, куплен в легальной точке продаж. Есть второй, подаренный подругой.
— Но подарок подруги я пока не буду вывешивать — будет жаль, если утащат и его. Значит, будем рисовать бумажные, — говорила минчанка.
Правозащитники уже
Вот как балкон выглядел за несколько дней до того, как первый флаг сняли.
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К минской пятиэтажке на улице Гая, 15 вчера подогнали кран с люлькой и сняли с балкона бело-красно-белый флаг. TUT.BY посмотрел, как сегодня выглядит тот самый балкон.
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