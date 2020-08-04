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В Витебске с балкона третьего этажа с помощью люльки сняли бело-красно-белый флаг
04.08.2020 20:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске с балкона одного из домов на улице Богдана Хмельницкого с помощью крана сняли бело-красно-белый флаг. Видео, как это происходит,
Исторический белорусский флаг еще с выходных висел на последнем этаже трехэтажки на Богдана Хмельницкого. 4 августа к балкону подъехал кран и флаг сняли.
Дом находится рядом с облисполкомом.
Напомним, к минской пятиэтажке на улице Гая, 15 накануне также подогнали кран с люлькой и
Сегодня на этом же самом балконе снова появился флаг — на этот раз бумажный.
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Дом находится рядом с облисполкомом.
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