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В Витебске с балкона третьего этажа с помощью люльки сняли бело-красно-белый флаг

04.08.2020 20:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске с балкона одного из домов на улице Богдана Хмельницкого с помощью крана сняли бело-красно-белый флаг. Видео, как это происходит, разместил телеграм-канал NEXTA Live.


Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Исторический белорусский флаг еще с выходных висел на последнем этаже трехэтажки на Богдана Хмельницкого. 4 августа к балкону подъехал кран и флаг сняли.

Дом находится рядом с облисполкомом.

Напомним, к минской пятиэтажке на улице Гая, 15 накануне также подогнали кран с люлькой и сняли с балкона бело-красно-белый флаг. Хозяйки квартиры в тот момент дома не было — вернувшись, она возмутилась сложившейся ситуацией.

Сегодня на этом же самом балконе снова появился флаг — на этот раз бумажный.

 
Теги: Витебск
 
 
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