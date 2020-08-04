«Создаете нервозную обстановку». Независимых наблюдателей массово выгоняют с избирательных участков

Источник материала: Tut.by

В Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Только из независимых наблюдателей не всем удается попасть на участок. Многих из них просто выгоняют из зданий, где расположены участки. Собрали несколько историй и фото из Минска о том, как наблюдатели считают явку даже за стенами участков.

«Мы мешаем просто потому, что находимся здесь»

Минск, Первомайский район. Участок 47 и 49, Городецкая 7.

Участки находятся в здании средней школы № 191. Сейчас тут стоят два наблюдателя — Илья Разбойников с 47 участка и Юрий Брауэр с 49-го.



Фото: Илья Разбойников

Илья рассказывает, что директор школы просила наблюдателей уйти.

— Мы сразу зашли на участок в 9.45 вместе с членами комиссии, нас не пустили в сам кабинет на опечатывание урны, сославшись на то, что уже есть три наблюдателя — фамилии их назвать отказались. Мы стояли возле входа в кабинет, нас было где-то шесть человек (независимых наблюдателей — прим. TUT.BY), мы успели подать четыре жалобы председателю комиссии на недопуск нас к наблюдению. Примерно в 10.45 пришла директор и затем милиция.

В итоге директор школы выпроводила наблюдателей под предлогом того, что они мешают сторожу: якобы он волнуется из-за большого количества людей в школе.

— Она позвала сотрудников милиции. В случае отказа покинуть участок, нам пригрозили применить физическую силу.

Сейчас парни стоят у входа в школу и считают пришедших на участки. Говорят, что сами тут учились, потому педагогов знают в лицо. Из тех, кто заходит в школу, стараются вычислять, кто избиратель, а кто нет.

«Нам разрешили находиться возле окна»

Минск, Советский район. Участок 54.

Участок находится в школе № 28. Изначально наблюдателей пустили, но потом попросили уйти. Один из них — Алексей Вайнилович, рассказывает, как все происходило.

— Утром нас пустили за 15 минут, чтобы мы посмотрели, как опломбируют ящики. Там уже было три наблюдателя — они учителя школы. Нам разрешили стоять у входа, через какое-то время подошла директор школы и попросила уйти, поскольку это территория школы и находиться тут нельзя. Директор нам разрешила стоять на улице возле окна. Отсюда минимально видно явку, поэтому мы и стоим.



Фото: Алексей Вайнилович

Парень рассказывает, когда они стали отказываться покинуть участок, им заявили, что лишат аккредитации.

— Один из наблюдателей подавал жалобу о том, что нас выставили с участка — те наблюдатели, которые уже сидели на участке, отказались согласиться с этой жалобой.

По словам Алексея, в этой школе в спортзале есть еще один участок — № 53. Там работают два наблюдателя, они тоже стоят на улице.

— По крайней мере, они видят участок из окна полностью. И видят всех, кто входит и кто вбрасывает бюллетени в урну.

Алексей рассказал, что в конце дня протоколы вывесили на территории участка, но независимых наблюдателей туда не допустили. Фотографии протоколов сделать не разрешили.

Также по словам собеседника, явка, которую насчитали независимые наблюдатели не совпала с той, что в протоколе. Первые насчитали 32−35 избирателей, в протоколе была цифра — 81.

«Попросил удалиться на основании „порядка пропускного режима“ школы»



На фото один из наблюдателей возле 130 школы

Минск, Ленинский район, участок № 36.

Участок находится в школе № 130. За всем, что там происходит, следит в окно наблюдатель Илья. Из школы его тоже попросили уйти.

— Нас утром пустили на участок, мы присутствовали при опечатывании. Затем мы покинули кабинет, в котором был УИК, и стояли в коридоре. Через некоторое время подошел директор и попросил удалиться на основании «порядка пропускного режима» школы.





Наблюдатель ссылается на приказ Министерства образования № 156 от 11 марта 2019 года, а также на закон № 170−3 от 19 июля 2010 года «О государственных секретах». В приказе есть абзац о том, что доступ в учреждение образования должностных лиц обслуживающих организаций, иных лиц осуществляется при предъявлении документа удостоверяющего личность. Вахтер для этого должен переписать данные в журнал, а также указать цель визита. По 170 закону школа не является режимным объектом.

На основании этого наблюдатели (а в школе расположены еще несколько участков) просили пустить хотя бы по одному из них на участок. Но вместо этого, всех выпроводили на улицу.



Вид на окно избирательного участка. Фото: наблюдатель Илья

— Хочу сделать акцент, именно наш председатель абсолютно корректно себя ведет — не запрещает присутствовать при опечатывании ящика и вывешивании протокола, — говорит Илья.

«Создаете нервозную обстановку»

Минск, Центральный район, гимназия № 29.

Как и во многих других школах тут работает сразу несколько участков — № 38, 39, 40. Наблюдатели говорят, что сейчас несколько человек считают явку на улицах.

Наблюдатели поделились видео, на котором, по их словам, записано, как их прогоняет директор школы: «Пожалуйста, покиньте учреждение. Вам сделали предупреждение, вы этого не слышите ни вы, ни вы, ни вы. По правилам внутреннего распорядка, запрещено нахождение посторонних людей. Правила есть на сайте. На улице есть место, там можно посидеть <…> Вы же пришли, не даете работать учреждению образования, нарушаете общественный порядок, создаете нервозную обстановку».



Фото: наблюдатель Ольга

Милиция на участке поддержала администрацию школы словами: «Они вправе вас попросить покинуть учреждение образования». Милиционеры пояснили, что действия наблюдателей с администрацией не согласованы, поэтому они должны уйти и «считайте, что хотите, это не связано с работой учреждения образования!».

— Нам сказали, из-за того, что директор на нас вызвал милицию, завтра нас лишат аккредитации. По их словам, мы кричали и вели себя неподобающим образом, — рассказывают ребята.

Они насчитали на участке № 38 23 человека, а в протоколе было написано, что проголосовали 76 избирателей. На участке № 39 наблюдатели зафиксировали 32 избирателя, а в протоколе комиссия указала 159.

Приносят свои стульчики, считают за забором, внутри, но у рукомойника

Советский район, участки № 51 и 52.

Наблюдатели говорят, что принесли свои стулья.

— Стульчики свои, из дома, чтобы было удобнее. В коридоре находиться нельзя, так как это территория школы, а не участка. Ссылались на локальный нормативный акт школы.





Также в Минске.

Как вам наш шикарный обзор для наблюдения? pic.twitter.com/gGnIdKsl2C — Mary Golovchits (@marycakeit) August 4, 2020

В школах Фрунзенского района также выпроводили независимых наблюдателей на улицы.



Фото предоставлено наблюдателями, участки № 65, 66, 67



Наблюдатели с участков № 6 и 7. Фото: читатель TUT.BY



Фото предоставлено наблюдателями. Участки № 76 и 77

Один из наблюдателей в Партизанском районе рассказывает, что из школы его не выгнали, но в столовую, где проходит голосование, не пустили — там уже сидят три наблюдателя. Поэтому он считает явку, стоя в коридоре. Ему также разрешили фотографировать при опечатывании и вскрытии урн.

В Заводском районе тоже встречались такие участки, где независимых наблюдателей пускали внутрь здания и на участок.

Многие независимые наблюдатели в Минске в первый день досрочного голосования также под разными предлогами оказались на улице, но продолжают считать явку избирателей.