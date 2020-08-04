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В Минске умер сварщик, получивший ожоги 90% тела во время аварии на Светлогорском ЦКК
05.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 4 августа 29-летний сварщик Алексей Сасновский, пострадавший в результате
30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы
Пострадавших авиацией МЧС
У погибшего осталась жена и двое маленьких детей.
Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском Целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE.
Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов — то китайцы уложили сотни километров
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Вечером 4 августа 29-летний сварщик Алексей Сасновский, пострадавший в результате несчастного случая на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске, умер.
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