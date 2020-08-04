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В Витебской области открылись 729 избирательных участков

Алена Ланская отдала голос досрочно

Выборы-2020: 44 участка в 36 странах мира

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовало досрочное голосование. Кто и почему решил оставить свою подпись в первый день? Президентские выборы 2020. В Беларуси стартовало досрочное голосование. Кто пришел на избирательный участок в первый день? Расширим географию кадрами из других...

Президентские выборы 2020. В Беларуси стартовало досрочное голосование. Кто пришел на избирательный участок в первый день? Расширим географию кадрами из других стран.По какому пути будет двигаться дальше наша страна, белорусы определяют уже в эти дни. Сегодня в 10 утра по всей стране стартовало досрочное голосование. За пост Президента борются 5 кандидатов. Напомним, для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Основной день выборов - воскресенье, 9 августа. Итак, кто и почему решил свою подпись оставить уже сегодня? Как голосуют белорусы зарубежья? РепортажДо официального старта досрочного голосования 15 минут. Наблюдатели на месте. Председатель комиссии проводит стандартную для выборов процедуру - опечатывание урны. Сперва проверяют содержимое ящика (он абсолютно пуст), затем ставят пломбу. Такую картину наблюдатели и журналисты могли увидеть сегодня абсолютно на каждом участке. Все согласно Избирательному кодексу. Механизм отработанный, ни одного лишнего действия.Вообще избирательная кампания 2020 уже точно войдет в историю как минимум по мерам безопасности. Эпидситуация требует. На входе антисептики. Перчатки и маски - по желанию. Расстояние соблюдено. Несколько раз в день влажная уборка.Это участок для голосования № 2 Центрального района столицы. Бюллетени для голосования сюда доставили накануне в сопровождении сотрудников милиции. К слову, все здания, где проводится голосование, взяты под круглосуточную охрану.Ящик опечатывается лишь единожды - в первый день досрочного голосования. Но уже в 19:00 председатель участковой комиссии или его зам заклеит прорезь для опускания бюллетеней в урне для голосования листом бумаги, чтобы вскрыть утром следующего дня. И эту процедуру здесь будут повторять вплоть до субботы.В целом же (по нашим наблюдениям сегодня) процесс голосования занимает не больше 3 минут. Правда, это, скорее, благодаря четкому взаимодействию до. Члены комиссии не один день работали с потенциальными избирателями, микрорайон молодой. Есть и те, кто недавно переехал, для них составили допсписок. Всего же здесь ждут более 2 с половиной тысяч избирателей.Что до кандидатов, разумеется, выбор личный, голосование тайное. Впрочем, сами избиратели не скрывают, за какую Беларусь голосуют или, скорее, за какую точно нет.В целом же по стране сегодня заработало 5 767 участков для голосования. 729 из них - в северном регионе. Еще два десятка в Витебской области распахнут свои двери в основной день голосования, 9 августа. Их готовят в санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах. На участке № 14, который расположен в средней школе агрогородка Кировская Витебского района, активность наблюдалась уже с первых минут открытия. В списках жители самого агрогородка и семи ближайших деревень.На многих участках, кстати, уже заработала выездная торговля. А вот концерты придется подождать до основного дня. Там будут задействованы многие артисты. Вот, например, у заслуженной артистки Алены Ланской намечены 4 концерта, поэтому свой выбор певица сделала досрочно.Тем временем досрочное голосование стартовало сегодня в 36 странах мира. Сделать свой выбор наши соотечественники могут в генконсульствах и посольствах. Создано 44 участка. По 2 в Германии, Латвии, США и Турции, по 3 в России и Польше. Отдать свой голос можно будет белорусам, находящимся в Китае и Венесуэле. Выборы проходят по аналогичной внутри страны схеме - при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие наше гражданство.Досрочное голосование в Беларуси продлится по субботу включительно. Основной день голосования - 9 августа.