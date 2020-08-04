|
В Беларуси стартовало досрочное голосование. Кто и почему решил оставить свою подпись в первый день?
04.08.2020 21:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрезидентские выборы 2020. В Беларуси стартовало досрочное голосование. Кто пришел на избирательный участок в первый день? Расширим географию кадрами из других стран.
По какому пути будет двигаться дальше наша страна, белорусы определяют уже в эти дни. Сегодня в 10 утра по всей стране стартовало досрочное голосование. За пост Президента борются 5 кандидатов. Напомним, для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Основной день выборов - воскресенье, 9 августа. Итак, кто и почему решил свою подпись оставить уже сегодня? Как голосуют белорусы зарубежья? Репортаж Анастасии Бенедисюк.
До официального старта досрочного голосования 15 минут. Наблюдатели на месте. Председатель комиссии проводит стандартную для выборов процедуру - опечатывание урны. Сперва проверяют содержимое ящика (он абсолютно пуст), затем ставят пломбу. Такую картину наблюдатели и журналисты могли увидеть сегодня абсолютно на каждом участке. Все согласно Избирательному кодексу. Механизм отработанный, ни одного лишнего действия.
Светлана Кравчук, наблюдатель: "Абсолютно все прозрачно. Перед нами несколько раз перевернули урну, мы видели ее со всех сторон. И что радует, избиратели пошли довольно-таки интенсивно. С 10 часов утра уже люди идут, голосуют. И видно, что это не безразлично каждому из них".
Вообще избирательная кампания 2020 уже точно войдет в историю как минимум по мерам безопасности. Эпидситуация требует. На входе антисептики. Перчатки и маски - по желанию. Расстояние соблюдено. Несколько раз в день влажная уборка.
Это участок для голосования № 2 Центрального района столицы. Бюллетени для голосования сюда доставили накануне в сопровождении сотрудников милиции. К слову, все здания, где проводится голосование, взяты под круглосуточную охрану.
Ящик опечатывается лишь единожды - в первый день досрочного голосования. Но уже в 19:00 председатель участковой комиссии или его зам заклеит прорезь для опускания бюллетеней в урне для голосования листом бумаги, чтобы вскрыть утром следующего дня. И эту процедуру здесь будут повторять вплоть до субботы.
В целом же (по нашим наблюдениям сегодня) процесс голосования занимает не больше 3 минут. Правда, это, скорее, благодаря четкому взаимодействию до. Члены комиссии не один день работали с потенциальными избирателями, микрорайон молодой. Есть и те, кто недавно переехал, для них составили допсписок. Всего же здесь ждут более 2 с половиной тысяч избирателей.
Зинаида Михайлова, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 2 Центрального района г. Минска: "У нас кабинки есть для людей с особенностями психофизического развития. Они немного шире, чем остальные кабинки, чтобы человек в инвалидной коляске смог проехать и проголосовать. Находится также у нас на участке трафарет для людей слабовидящих. Предлагаем нашим избирателям ручки одноразовые".
Что до кандидатов, разумеется, выбор личный, голосование тайное. Впрочем, сами избиратели не скрывают, за какую Беларусь голосуют или, скорее, за какую точно нет.
Татьяна Кулакова, индивидуальный предприниматель: "Очень не нравится то, что происходит. Так как стравливают людей друг с другом - это неправильно, так не должно быть. И когда людей призывают выйти на улицы, мне всегда хочется задать вопрос, а кто за это будет нести ответственность? Почему вы призываете выходить на улицу, но за это ответственность не несете? Мне ближе стабильное мирное небо в нашей стране".
Нина Макаренко, пенсионерка: "Не очень мне нравится, что такое вот возбуждение среди населения. Ведь много сделано, очень много и для пенсионеров, и для всего народа".
В Витебской области открылись 729 избирательных участковВ целом же по стране сегодня заработало 5 767 участков для голосования. 729 из них - в северном регионе. Еще два десятка в Витебской области распахнут свои двери в основной день голосования, 9 августа. Их готовят в санаториях, профилакториях, домах отдыха и больницах. На участке № 14, который расположен в средней школе агрогородка Кировская Витебского района, активность наблюдалась уже с первых минут открытия. В списках жители самого агрогородка и семи ближайших деревень.
Маргарита Баранова, жительница агрогородка Кировская: "Я давно определилась и пришла на голосование досрочно без всякого сомнения. Я считаю, что это долг каждого - отдать свой голос за светлую, процветающую Беларусь".
Ольга Зеленя, жительница агрогородка Кировская: "Я решила исполнить свой гражданский долг. И все, что происходит, вся шумиха в интернете вокруг избирательной кампании, она, думаю, уже надоела всем. И мы с семьей уже определились со своим выбором. Мы голосуем за нашу процветающую Беларусь. Сколько сделано для того, чтобы развивалась инфраструктура, созданы условия для детишек".
Лидия Димитриева, жительница агрогородка Кировская: "Конечно, я читала все досконально. Но я с выбором давно определилась. Мы до сих пор жили и прекрасно жили. Мосты делаются, заводы работают".
Алена Ланская отдала голос досрочноНа многих участках, кстати, уже заработала выездная торговля. А вот концерты придется подождать до основного дня. Там будут задействованы многие артисты. Вот, например, у заслуженной артистки Алены Ланской намечены 4 концерта, поэтому свой выбор певица сделала досрочно.
Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси: "То, что сейчас происходит, мне напоминает противостояние света и темноты, которая опустилась сейчас вообще в наш мир. Я сегодня пришла сюда, чтобы проголосовать за свет. Я не хочу кровопролития, не хочу, чтобы убивали людей. Не хочу, чтобы в этом мире все-таки была возможность в том числе недовольству, злу, агрессии. Для меня крайне важно жить в мире. И я ценю все то, что у меня есть сейчас".
Выборы-2020: 44 участка в 36 странах мираТем временем досрочное голосование стартовало сегодня в 36 странах мира. Сделать свой выбор наши соотечественники могут в генконсульствах и посольствах. Создано 44 участка. По 2 в Германии, Латвии, США и Турции, по 3 в России и Польше. Отдать свой голос можно будет белорусам, находящимся в Китае и Венесуэле. Выборы проходят по аналогичной внутри страны схеме - при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие наше гражданство.
Досрочное голосование в Беларуси продлится по субботу включительно. Основной день голосования - 9 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси стартовало досрочное голосование. Кто и почему решил оставить свою подпись в первый день?
Президентские выборы 2020. В Беларуси стартовало досрочное голосование. Кто пришел на избирательный участок в первый день? Расширим географию кадрами из других...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)