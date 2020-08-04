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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы о Послании: Президент любит страну и не позволит ее разрушить Наша страна прошла серьезный путь развития и достигла немалых результатов. Сегодня поставлены задачи и на ближайшую пятилетку - в каждом регионе реализовать...

Наша страна прошла серьезный путь развития и достигла немалых результатов. Сегодня поставлены задачи и на ближайшую пятилетку - в каждом регионе реализовать крупный проект, а в районах одно или два небольших предприятия. Что об этом думают жители областных центров, а также как они восприняли заданные ориентиры - мы услышали от самих белорусов.