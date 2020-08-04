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Белорусы о Послании: Президент любит страну и не позволит ее разрушить
04.08.2020 21:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаша страна прошла серьезный путь развития и достигла немалых результатов. Сегодня поставлены задачи и на ближайшую пятилетку - в каждом регионе реализовать крупный проект, а в районах одно или два небольших предприятия. Что об этом думают жители областных центров, а также как они восприняли заданные ориентиры - мы услышали от самих белорусов.
"Президент совершенно верно отметил, что инвестиции ради инвестиций нам не нужны. У нас достаточно площадок чтобы открыть любое производство. Было бы рационально и разумно открыть хорошее производство в каждом райцентре. Что касается агрогородков, там должно быть производство сообразно масштабам агрогородка… По политике государства прослеживается, что государство одинаково относится что к госпредприятиям, что к частным предприятиям".
"Цифровизация плотно вошла во все сферы нашей жизни. И мне очень радостно, что молодежь имеет устойчивую электронную платформу для общения, для коммуникаций и для будущего развития… Беларусь действительно уверенно шагнула в данном направлении, ее продукция пользуется даже спросом в ведущих мировых странах, таких как США".
"Президент сегодня затронул вопрос нашей атомной станции белорусской. Я считаю, что ввод в эксплуатацию этой станции позволит и получить новые энергетические ресурсы, и науке развиваться в этом направлении. В общем, город, в котором она строится, тоже получит какие-то новые перспективы, инфраструктуру".
"Промышленные предприятия должны работать, должна быть стабильная загрузка. Но самое главное, что мы должны уйти от импорта. У нас сегодня есть ресурсы, научный потенциал. Это технологи, конструктора. Так почему бы, чтобы этот продукт не производили у нас?"
"Во-первых, Президент наш обратился к народу и собранию, наверно, с самой душевной речью за все время. Он очень переживает за страну, что сделано в стране за это время. Ему хочется, чтобы процветала наша Беларусь, чтобы она была лучшей из лучших стран в Европе. Президент любит страну и разрушить ее никому не позволит. И на сегодняшний момент можно говорить с уверенностью - мы в надежных руках".
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Наша страна прошла серьезный путь развития и достигла немалых результатов. Сегодня поставлены задачи и на ближайшую пятилетку - в каждом регионе реализовать...
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