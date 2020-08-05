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Суд назвал недостоверным заявление адвоката Статкевича, опубликованное на TUT.BY
05.08.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде прокомментировали материал TUT.BY, где адвокат Николая Статкевича заявил о нарушениях процессуальных норм, с которыми тот, по его словам, столкнулся. В пресс-службе Минского городского суда заявления адвоката
«Адвокат Николая Статкевича и Дмитрия Козлова (блогер Серый Кот) Владимир Созончук предоставил TUT.BY недостоверные сведения: на самом деле его не допустили к рассмотрению жалобы в отношении Статкевича, потому что у него при себе не было ордера на право участия в производстве по уголовному делу, который обязателен в таких случаях», — сказано в комментарии пресс-службы Минского городского суда. Именно поэтому, отмечается в комментарии, ему также не выдали копию постановления о рассмотрении жалобы.
В сообщении суда подчеркивают, что для аналогичного заседания в отношении другого своего подзащитного, Дмитрия Козлова, адвокат предоставил необходимые документы, поэтому смог ознакомиться со всеми материалами и представлять своего клиента. Ранее Владимир Созончук заявлял, что время начала двух заседаний, проходивших в один день, практически совпадало — разница была всего 10 минут.
Минский городской суд назвал недопустимым распространение дискредитирующей судебную власть недостоверной информации со стороны представителей СМИ и судебных защитников.
Ситуацию прокомментировал и адвокат Владимир Созончук.
— Отчасти они пишут правильно, но отчасти передергивают факты. Мне позвонила секретарь суда Партизанского района и сообщила, что в понедельник будет рассматриваться моя жалоба по поводу ареста Козлова, и я подтвердил, что буду присутствовать. Спросил о жалобе по Статкевичу, а она ответила, что это у другого судьи. В понедельник я беру ордер, потому что прекрасно знаю всю процедуру, и уже придя в суд узнаю, что жалобу Статкевича будет рассматривать судья, у секретаря которой та же приемная, что и того, с которым я разговаривал. Получается, назначая в одно время две жалобы, они это понимали. Более того, о втором заседании вообще не сообщили, хотя были обязаны, ведь всегда уведомляют о таких вещах по телефону, присылают SMS — как угодно. Поэтому у меня и не оказалось второго ордера, а перенести заседание они отказались, — заявил адвокат.
Напомним, ранее адвокат Владимир Созончук
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Судебные органы прокомментировали материал TUT.BY: они считают не соответствующими действительности заявления Владимира Созончука, адвоката Николая Статкевича, о...
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