Суд назвал недостоверным заявление адвоката Статкевича, опубликованное на TUT.BY

Источник материала: Tut.by

В суде прокомментировали материал TUT.BY, где адвокат Николая Статкевича заявил о нарушениях процессуальных норм, с которыми тот, по его словам, столкнулся. В пресс-службе Минского городского суда ​заявления адвоката назвали не соответствующими действительности.



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«Адвокат Николая Статкевича и Дмитрия Козлова (блогер Серый Кот) Владимир Созончук предоставил TUT.BY недостоверные сведения: на самом деле его не допустили к рассмотрению жалобы в отношении Статкевича, потому что у него при себе не было ордера на право участия в производстве по уголовному делу, который обязателен в таких случаях», — сказано в комментарии пресс-службы Минского городского суда. Именно поэтому, отмечается в комментарии, ему также не выдали копию постановления о рассмотрении жалобы.

В сообщении суда подчеркивают, что для аналогичного заседания в отношении другого своего подзащитного, Дмитрия Козлова, адвокат предоставил необходимые документы, поэтому смог ознакомиться со всеми материалами и представлять своего клиента. Ранее Владимир Созончук заявлял, что время начала двух заседаний, проходивших в один день, практически совпадало — разница была всего 10 минут.

Минский городской суд назвал недопустимым распространение дискредитирующей судебную власть недостоверной информации со стороны представителей СМИ и судебных защитников.

Ситуацию прокомментировал и адвокат Владимир Созончук.

— Отчасти они пишут правильно, но отчасти передергивают факты. Мне позвонила секретарь суда Партизанского района и сообщила, что в понедельник будет рассматриваться моя жалоба по поводу ареста Козлова, и я подтвердил, что буду присутствовать. Спросил о жалобе по Статкевичу, а она ответила, что это у другого судьи. В понедельник я беру ордер, потому что прекрасно знаю всю процедуру, и уже придя в суд узнаю, что жалобу Статкевича будет рассматривать судья, у секретаря которой та же приемная, что и того, с которым я разговаривал. Получается, назначая в одно время две жалобы, они это понимали. Более того, о втором заседании вообще не сообщили, хотя были обязаны, ведь всегда уведомляют о таких вещах по телефону, присылают SMS — как угодно. Поэтому у меня и не оказалось второго ордера, а перенести заседание они отказались, — заявил адвокат.

Напомним, ранее адвокат Владимир Созончук прислал в редакцию TUT.BY обращение, в котором рассказал, что о начале производства дела по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков, возбужденном в отношении Статкевича, ему надлежащим образом не сообщили — об этом он узнал от его жены, которая получила информацию из СМИ. Также адвокат, по его словам, направил жалобы на заключение под стражу обоих своих подзащитных, однако его просьбу об изменении времени заседаний по их рассмотрению не удовлетворили. В итоге он сумел поучаствовать только в одном из них, а копию решения второго, которое прошло в его отсутствие, ему не предоставили, сославшись на то, что уже отправили ее по почте к нему в офис.