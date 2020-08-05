В Брестском областном онкодиспансере установили томограф

Источник материала: Tut.by

В Брестском областном онкологическом диспансере после реконструкции открылось помещение радионуклидной лаборатории, где установили новый однофотонный эмиссионный томограф, пишет Zarya.by .



Фото: Марина Лешкевич

Новый аппарат расширит возможности диагностики не только онкологических заболеваний, но и заболеваний кардиологических, урологических, эндокринологических, гинекологических.

Стоимость эмиссионного томографа вместе со строительством — 1,9 млн рублей. Половина суммы — оборудование вместе с аппаратом, вторая половина — проектно-сметная документация, строительные работы.

Работа лаборатории планируется в две смены. Ее пропускная способность — 40−50 пациентов в сутки.

В Брестской области на учете стоят 42,7 тыс. пациентов с различными онкологическими диагнозами.

Брестский онкодиспансер рассчитан на 373 пациента.