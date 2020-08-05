Мингорисполком официально предупредил Тихановскую о невозможности проведения митинга на Бангалор

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята.

В документе, который подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, говорится, что 6 августа в парке согласно плану городских культурных мероприятий пройдет празднование Дня железнодорожных войск.

— В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным.



Фото: телеграм-канал Harbacevic