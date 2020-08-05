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Мингорисполком официально предупредил Тихановскую о невозможности проведения митинга на Бангалор
05.08.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята.
В документе, который подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, говорится, что 6 августа в парке согласно плану городских культурных мероприятий пройдет празднование Дня железнодорожных войск.
— В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным.
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В документе, который подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, говорится, что 6 августа в парке согласно плану городских культурных...
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