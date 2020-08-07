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Хлебная эстафета. На юге Минской области завершают жатву

07.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уборочная кампания в Беларуси перебралась за экватор. По стране уже намолочено 4,5 миллиона тонн зерна. А на юге Минской области аграрии уже завершают жатву. В хозяйствах Несвижского района убрана большая часть территорий. Из года в год здесь показывают самую высокую урожайность зерновых в центральном регионе. И в этом сезоне хлеборобы в среднем собирают 66 центнеров с гектара. В хозяйстве "Городея" показатели еще выше. Среди механизаторов и водителей здесь даже устраивают своеобразное соревнование. После двух недель продуктивной работы лучшие аграрии получают дипломы и подарки.
По завершении жатвы аграрии приходят на помощь коллегам и отправляют технику в северные хозяйства.

 
 
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Уборочная кампания в Беларуси перебралась за экватор. По стране уже намолочено 4,5 миллиона тонн зерна. А на юге Минской области аграрии уже завершают жатву. В...
 
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