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Хлебная эстафета. На юге Минской области завершают жатву
07.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По завершении жатвы аграрии приходят на помощь коллегам и отправляют технику в северные хозяйства.
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Уборочная кампания в Беларуси перебралась за экватор. По стране уже намолочено 4,5 миллиона тонн зерна. А на юге Минской области аграрии уже завершают жатву. В...
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