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Экскурсия по реконструированному детскому саду № 426 в Минске

07.08.2020 19:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новое оборудование, фасад, озелененная территория, но старый добрый педагогический подход - с любовью к каждому ребенку. Минский детский сад № 426 Советского района открыл свои двери после годового капитального ремонта. Весь сад с нетерпением ждет начала занятий с юными воспитанниками, ведь для них фактически полностью реконструировали и здание, и территорию. 

Александра Акатова, заведующий ГУО "Ясли-сад № 426 г. Минска": "Практически все новое, за исключением старых стен в дошкольном учреждении не осталось ничего. Заменены теневые навесы - каждый теневой навес выполнен индивидуально для каждой конкретной группы. Включает в себя несколько зон, в том числе не только зона травяного и песчаного покрытия, чтобы дети могли играть. На каждой игровой площадке несколько единиц надворного оборудования, в том числе - каждая веранда включает в себя зону для хранения выносного игрового оборудования. Это очень удобно". 

С обратной стороны дворовой территории установлена зона для изучения правил дорожного движения с выделенными пешеходными переходами, знаками и даже парковочными местами для детских легковых автомобилей. К слову, вся территория в целом была перепланирована для повышения детской безопасности.

Раньше игровые площадки были распределены по всей территории, а сейчас, после перепланировки, все сконцентрированы в одном месте вблизи от центрального входа.  

Александра Акатова, заведующий ГУО "Ясли-сад № 426 г. Минска": "По нынешним требованиям, зоны, примыкающие непосредственно к дошкольному учреждению, не могут быть игровыми площадками, именно поэтому все игровые участки были перенесены на отдельно оборудованную зону подальше от пешеходно-проезжей части".

Внутри здание также полностью реконструировано: новое кухонное оборудование, обновленные музыкальный зал и, конечно же, группы. Инесса Александровна, воспитатель с 20-летним стажем, провела для нас экскурсию по группе, в которую в этом году поступят самые младшие воспитанники.

Инесса Мороз, воспитатель высшей категории первой младшей группы: "Вот этот уголок у нас будет магазином, мы еще не расставили тележки. Они будут приходить сюда, будут покупать. Многие в этом возрасте еще не говорят, но понимают все. К ним обращаешься, играют очень хорошо. Поэтому вся работа построена на игре. А это уголок ряженья, всякие юбочки, бусы, заколки. Там уголок дежурного, но мы пока еще не дежурим. Но фартушки приготовлены. Они иногда просто за юбочку тянутся". 

С трепетом Инесса Александровна показала нам и уголок кукольного театра, и уголок конструирования, и, разумеется, зону тихого часа. 

Инесса Мороз, воспитатель высшей категории первой младшей группы: "Бельишко теперь такое яркое, с разными зверюшками, даже подушечку эту обнять. Они очень плохо привыкают спать, другой раз кладешь и трясешь, садишься на стульчик. А другой раз и на ручки возьмешь, и он засыпает. Один мальчик был - его укладываю, а он сидя хочет спать, я его опять кладу, а он опять сидя. Потом мы его обложили подушечками и опускаем, опускаем и спит".

По средам в детском саду прием родителей. Молодых мам и пап в эти дни приходит много, ведь в этом году основная часть будущих воспитанников - это дети 2-3 лет. И самый часто задаваемый вопрос - адаптация ребенка в новом коллективе. Но Александра Владимировна успокаивает всех волнующихся, ведь сотрудники у нее, уверяет, ценные и опытные профессионалы своего дела.

Инесса Мороз, воспитатель высшей категории первой младшей группы: "Самое любимое в работе - это работа сложная, и работают только те, кто очень любит детей. И самое главное - видишь свои плоды. Когда выпускной, 8 Марта, когда дети выступают, читают стихи, поют песни, танцуют, смотришь и радуешься на то, что взял вот таких, и  они уже выше тебя и такие умные, такие хорошие". 

 
Теги: Минск
 
 
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Новое оборудование, фасад, озелененная территория, но старый добрый педагогический подход - с любовью к каждому ребенку. Минский детский сад № 426 Советского района...
 
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