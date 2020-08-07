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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экскурсия по реконструированному детскому саду № 426 в Минске Новое оборудование, фасад, озелененная территория, но старый добрый педагогический подход - с любовью к каждому ребенку. Минский детский сад № 426 Советского района...

Новое оборудование, фасад, озелененная территория, но старый добрый педагогический подход - с любовью к каждому ребенку. Минский детский сад № 426 Советского района открыл свои двери после годового капитального ремонта. Весь сад с нетерпением ждет начала занятий с юными воспитанниками, ведь для них фактически полностью реконструировали и здание, и территорию.С обратной стороны дворовой территории установлена зона для изучения правил дорожного движения с выделенными пешеходными переходами, знаками и даже парковочными местами для детских легковых автомобилей. К слову, вся территория в целом была перепланирована для повышения детской безопасности.Раньше игровые площадки были распределены по всей территории, а сейчас, после перепланировки, все сконцентрированы в одном месте вблизи от центрального входа.Внутри здание также полностью реконструировано: новое кухонное оборудование, обновленные музыкальный зал и, конечно же, группы. Инесса Александровна, воспитатель с 20-летним стажем, провела для нас экскурсию по группе, в которую в этом году поступят самые младшие воспитанники.С трепетом Инесса Александровна показала нам и уголок кукольного театра, и уголок конструирования, и, разумеется, зону тихого часа.По средам в детском саду прием родителей. Молодых мам и пап в эти дни приходит много, ведь в этом году основная часть будущих воспитанников - это дети 2-3 лет. И самый часто задаваемый вопрос - адаптация ребенка в новом коллективе. Но Александра Владимировна успокаивает всех волнующихся, ведь сотрудники у нее, уверяет, ценные и опытные профессионалы своего дела.