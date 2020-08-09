«На зоне валюта - сигареты и чай». Бывшие заключенные - о тюрьме и жизни на свободе

Источник материала: Tut.by

В массовой культуре мы привыкли видеть людей, отбывших наказание за преступления, татуированными, нетрезвыми, агрессивными и вернувшимися к криминалу. Но в реальной жизни далеко не все возвращаются из заключения такими. Мы поговорили с тремя мужчинами, которые отбыли срок за разные нарушения, об адаптации на свободе, трудностях, с которыми они столкнулись при поиске работы, тюремном быте и стыде за совершенное.