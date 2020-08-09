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Мелкие буржуйчики и не только. Кто, по мнению, Лукашенко, хочет захватить власть в стране

09.08.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По мнению Александра Лукашенко, в стране пытаются провести буржуазную революцию. Об этом он рассказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах президента.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В стране пытаются провести буржуазную революцию. Вот они говорят: протестное движение, прочее… Кто протестует? Давайте начнем с запада, всех не перечислить сразу. На западе, в Бресте, у нас была целая армия, которая баки дизельным топливом, бензином заправляла, выезжали в Польшу, продавали, возвращались, возили, получали деньги. У нас есть все фотографии их, все дворцы, построили при диктатуре, при плохом Лукашенко. Посмотрите, что вокруг Бреста творится? Это одна категория.

Вторая — у нас около 60 тысяч человек из Беларуси выехали в разные места. Всего 60, не 2 млн, как некоторые говорят, выехали работать. Я тоже способствовал этому еще со времен Лужкова (Юрий Лужков, бывший мэр Москвы. — Прим. TUT.BY), он меня попросил специалистов в Москву строить, выехали.

У нас 2 тысячи — это известный факт — студентов учились в Польше. Как только началась пандемия, они их пинком — а ну вон отсюда! А границы у них закрыты, не у нас. В Польше эти 2 тысячи с картой поляка и прочее хотят выехать, а их поляки не выпускают. Ко мне приходят руководители спецслужб, докладывают: «Александр Григорьевич, 2 тысячи человек. Что будем делать?». Я говорю: «Кто они?». Разберемся, доложим. Утром докладывают: дети ярых оппозиционеров. Ну дети, думаю, ну что ж, они в чем виноваты? Запускайте! Запустили.

60 тысяч этих — ну, может, не все вернулись, — идите работайте! 600 долларов на МТЗ гарантированная (зарплата. — Прим. TUT.BY). Ну надо пережить это время, границы откроются, поедете, будете работать. Нет — сидят.

Ипэшников часть — им-то чего не хватает? Черкизовский рынок закрылся в Москве, оттуда шмотки везти нельзя, сидят, чего-то ждут. Посредники. Мы их жеманули сильно. Ну что такое: закупает БеЛАЗ запасные части через каких-то посредников! Напрямую закупай! Тоже армия. И знаешь, кто был в посредниках? Это не последние люди.

И вот этих вот мелких буржуйчиков, которые там чего-то накопили, и вот эта масса создалась. И они хотят перевернуть страну. Я же вижу, кто стоит за ними: не какие-то там ни Тихановские, ни эта «Виагра» наша (речь о музыкальной группе. — Прим. TUT.BY), никто. Это просто, я даже не хочу сказать, что это знамя. Это просто люди, они их используют, ну. Светлана та же говорит недавно — слушайте, кандидат в президенты! —  почти цитата: «Что такое с моей стороны войти в эту гонку: это ошибка, глупость, скорее всего, глупость». Слушайте, что может быть в цивилизованной стране с человеком, который вошел в президентскую гонку и говорит, что он глупость совершил? Все, крест. Нет, ее используют, ясно, почему используют. И вот эта категория вот этих, я их называю — мелкие буржуа. Они хотят захватить власть в стране — цель. У нас огромный пласт государственной собственности — а собственность-то неплохая сейчас, производим хороший товар, — и сейчас эти посредники и ипэшники сидят и руки потирают: сейчас распилим, разделим — и мы будем при деле, и власть возьмем. Вот в чем суть.

 
Теги: Брест
 
 
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По мнению Александра Лукашенко, в стране пытаются провести буржуазную революцию. Об этом он рассказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов после того, как...
 
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