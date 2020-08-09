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Об отношениях с соседями, экономических последствиях пандемии, безопасности в стране. Президент ответил на вопросы журналистов

09.08.2020 14:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На мероприятие аккредитовано около сотни журналистов. Присутствовали также  представители общественности, медийные персоны, спортсмены. Многие хотели лично пообщаться с Александром Лукашенко. Белорусский лидер, как всегда, ответил на вопросы. Темы самые разные: от внешней политики, развития интеграционных объединений до ситуации внутри страны и обеспечения безопасности во время выборов (видео).

Президент около часа отвечал на вопросы. Помехой не стал даже летний дождь.

 
 
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На мероприятие аккредитовано около сотни журналистов. Присутствовали также  представители общественности, медийные персоны, спортсмены. Многие хотели лично...
 
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