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Об отношениях с соседями, экономических последствиях пандемии, безопасности в стране. Президент ответил на вопросы журналистов
09.08.2020 14:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа мероприятие аккредитовано около сотни журналистов. Присутствовали также представители общественности, медийные персоны, спортсмены. Многие хотели лично пообщаться с Александром Лукашенко. Белорусский лидер, как всегда, ответил на вопросы. Темы самые разные: от внешней политики, развития интеграционных объединений до ситуации внутри страны и обеспечения безопасности во время выборов (видео).
Президент около часа отвечал на вопросы. Помехой не стал даже летний дождь.
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Об отношениях с соседями, экономических последствиях пандемии, безопасности в стране. Президент ответил на вопросы журналистов
На мероприятие аккредитовано около сотни журналистов. Присутствовали также представители общественности, медийные персоны, спортсмены. Многие хотели лично...
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