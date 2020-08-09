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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об отношениях с соседями, экономических последствиях пандемии, безопасности в стране. Президент ответил на вопросы журналистов На мероприятие аккредитовано около сотни журналистов. Присутствовали также представители общественности, медийные персоны, спортсмены. Многие хотели лично...

На мероприятие аккредитовано около сотни журналистов. Присутствовали также представители общественности, медийные персоны, спортсмены. Многие хотели лично пообщаться с Александром Лукашенко. Белорусский лидер, как всегда, ответил на вопросы. Темы самые разные: от внешней политики, развития интеграционных объединений до ситуации внутри страны и обеспечения безопасности во время выборов (видео).Президент около часа отвечал на вопросы. Помехой не стал даже летний дождь.