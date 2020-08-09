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Михаил Орда: "Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!"

09.08.2020 15:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!", - так сегодня прокомментировал свое отношение к выборам  председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда проголосовал по месту регистрации на участке в столичной средней школе № 48. Говоря о сделанном сегодня выборе, подчеркнул: "Самое главное для нашей страны - это ее дальнейшее развитие"

Михаил Орда,  председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Мы трудимся каждый день на заводах, фабриках, предприятиях. И тот, кто сегодня работает, понимает ценность всего того, что достигла наша страна за эти годы. Если говорить на перспективу, то мы должны все понимать - результатов можно достичь только тогда, когда мы будем солидарны в своем стремлении сделать нашу Беларусь лучше, краше, сильнее и стабильнее".

На нынешних выборах только от профсоюзов Беларуси работают свыше 9 тысяч наблюдателей. 

 
 
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"Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!", - так сегодня прокомментировал свое отношение к выборам  председатель...
 
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