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Михаил Орда: "Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!"
09.08.2020 15:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!", - так сегодня прокомментировал свое отношение к выборам председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда проголосовал по месту регистрации на участке в столичной средней школе № 48. Говоря о сделанном сегодня выборе, подчеркнул: "Самое главное для нашей страны - это ее дальнейшее развитие".
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Мы трудимся каждый день на заводах, фабриках, предприятиях. И тот, кто сегодня работает, понимает ценность всего того, что достигла наша страна за эти годы. Если говорить на перспективу, то мы должны все понимать - результатов можно достичь только тогда, когда мы будем солидарны в своем стремлении сделать нашу Беларусь лучше, краше, сильнее и стабильнее".
На нынешних выборах только от профсоюзов Беларуси работают свыше 9 тысяч наблюдателей.
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"Мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, сильнее и стабильнее!", - так сегодня прокомментировал свое отношение к выборам председатель...
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