«Думали, это ограбление. Накануне муж продал машину». Жена «координатора митинга» - о задержании мужа

Источник материала: Tut.by

В момент нашего разговора Екатерина Симакова стоит возле РУВД Первомайского района Минска, вчера вечером она здесь оставила заявление о пропаже мужа, сегодня собирается написать очередное заявление. Ее избили люди в штатском, женщина будет настаивать на проведении судебно-медицинской экспертизы. ГосСМИ уже назвали ее мужа координатором акции, который был задержан с крупной суммой денег. По словам Екатерины, все произошло прямо возле их дома недалеко от станции метро «Восток», на глазах у соседей, жены и маленьких детей: «Подъехала машина, со всех сторон выбежали люди и начали скручивать мужа. Я успела выскочить в одних носках, стала кричать: „Помогите! Крадут!“ У него было около 9 тысяч долларов, накануне продал машину».



Вчера вечером жена Михаила написала заявление в милицию о его пропаже. Фото: семейный архив

— Вчера в 21.30 возвращались семьей после прогулки, мы с детьми успели подняться в квартиру, а муж пошел купить пиво, — рассказывает TUT.BY Екатерина Симакова и описывает район, где все происходило. — Мы живем недалеко от станции метро «Восток», дом находится не возле проспекта, а во дворах. Я еще выглянула в окошко, позвала Мишу домой, он позвонил в домофон, и услышала крики. Подбегаю к окну, вижу, как подъехала машина, со всех сторон выбегают люди и начинают скручивать мужа. Я успела выскочить в одних носках, стала кричать: «Помогите! Крадут!» У Миши в сумке было около 9 тысяч долларов, он продал машину. Супруг официально работает предпринимателем, занимается продажей авто, есть своя точка в Малиновке.

Михаилу Симакову 36 лет, как говорит его супруга, на днях семья приехала в Минск с дачи, чтобы устроить младшую дочку в садик. На акции мужчина не ходил, Екатерина его называет «домоседом, семейным человеком».

Сегодня, когда в стране включили интернет, женщина стала читать новости и узнала, якобы ее муж был координатором митингов. По сообщениям ГосСМИ, у него при себе было «более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков».



Так задерживали Михаила Симакова люди в штатском. Фото предоставлено героем публикации

— Эти деньги ваши? — спрашивает мужской голос на оперативной съемке.

— Да, — отвечает Михаил Симаков.

— Какая сумма?

— Не помню, 9 тысяч долларов.

— Откуда они у вас появились?

— Мои деньги, заработал.

На видео Михаил утверждает, что никому их не выдавал. Видимо, отвечая на вопрос, не платил ли мужчина кому-то за участие в митинге.

То, что это деньги от продажи авто, Екатерина Симакова готова подтвердить договором с покупателем. Что же касается заявления с экрана о судимости Михаила, жена уточняет: это было более 15 лет назад, многие вообще не знали, что у мужчины были в молодости проблемы с законом.



Соседи успели снять номер авто, на котором увезли Михаила Симакова. Фото предоставлено героем публикации

— В машине, которая подъехала к нашему дому, были люди в штатском, они не предъявляли удостоверение, соответственно, муж оказывал сопротивление. Мы думали, это ограбление. Его били очень сильно, — Екатерина начинает плакать. — Соседи кричали: «Что вы делаете? Они мирные люди». У меня дети в окна повылазили, одной дочке 2 годика, второй — 9, они все видели.

В тот же вечер Екатерина Симакова написала заявление о пропаже мужа в РУВД Первомайского района, сегодня она снова здесь. Говорит, избили не только Михаила, но и ее.

— Я обращалась в травмпункт, есть документ. У меня рассечен лоб, выставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга», кровоподтеки, ушибы поясницы, били по спине, а также ушибы верхних и нижних конечностей. Но я хочу обезопасить себя и сделать судебно-медицинскую экспертизу, по телевизору уже сказали, что Михаил оказал сопротивление и сломал сотруднику нос. Но нам никто не представился! Я не знаю, что нам делать. Помогите, пожалуйста! Дочки увидели папу по телевизору и плачут, это же ужас какой-то.



Екатерина Симакова ночью обращалась в травмпункт, сегодня она пишет заявление об избиении

В заявление ГосСМИ жена не верит. Она готова предоставить свидетелей, которые подтвердят: Михаил приехал с работы и в центр города не отлучался.