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Калесьнікава пра тое, што ўчора адбылося з Ціханоўскай
12.08.2020 18:10 — Новости Общества | 21.by
Источник материала: 21.by
Представительница избирательного штаба Виктора Бабарико заявила, что понимает выбор Светланы Тихановской, которая покинула Беларусь и выехала в Литву. 11 августа Мария Колесникова провела пресс-конференцию, на которой рассказала подробности исчезновения кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
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Прадстаўніца выбарчага штабу Віктара Бабарыкі заявіла, што разумее выбар Сьвятланы Ціханоўскай. 11 жніўня Марыя Калесьнікава правяла прэс-канферэнцыю, на якой расказала падрабязнасьці зьнікненьня Сьвятланы Ціханоўскай. Радыё Свабода www.svaboda.org
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