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Калесьнікава пра тое, што ўчора адбылося з Ціханоўскай

12.08.2020 18:10 — Новости Общества | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Калесьнікава пра тое, што ўчора адбылося з Ціханоўскай

Представительница избирательного штаба Виктора Бабарико заявила, что понимает выбор Светланы Тихановской, которая покинула Беларусь и выехала в Литву. 11 августа Мария Колесникова провела пресс-конференцию, на которой рассказала подробности исчезновения кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

 
 
 
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Прадстаўніца выбарчага штабу Віктара Бабарыкі заявіла, што разумее выбар Сьвятланы Ціханоўскай. 11 жніўня Марыя Калесьнікава правяла прэс-канферэнцыю, на якой расказала падрабязнасьці зьнікненьня Сьвятланы Ціханоўскай. Радыё Свабода www.svaboda.org
 
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