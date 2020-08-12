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Женщины по всей Беларуси выходят на улицы в белом и с цветами в знак протеста жестокости силовиков

12.08.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива девушек, которые вышли в среду днем к Комаровскому рынку в белом и с цветами в знак протеста жестокости силовиков, нашла отклик у многих и не только в Минске. В живые цепи выстраиваются женщины в разных городах Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Гродно около 40 девушек с розами и хризантемами в руках стали вдоль проспекта Космонавтов в районе автовокзала.



Акции также проходят в Жодино, Лиде, Барановичах. Мы будем дополнять нашу фото- и видеогалерею.

И еще Лида.



А это Жодино.


Фото читателя TUT.BY

(дополняется)

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Инициатива девушек, которые вышли в среду днем к Комаровскому рынку в белом и с цветами в знак протеста жестокости силовиков, нашла отклик у многих и не только в...
 
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