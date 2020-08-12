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Женщины по всей Беларуси выходят на улицы в белом и с цветами в знак протеста жестокости силовиков
12.08.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива девушек, которые
В Гродно около 40 девушек с розами и хризантемами в руках стали вдоль проспекта Космонавтов в районе автовокзала.
Акции также проходят в Жодино, Лиде, Барановичах. Мы будем дополнять нашу фото- и видеогалерею.
И еще Лида.
(дополняется)
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Инициатива девушек, которые вышли в среду днем к Комаровскому рынку в белом и с цветами в знак протеста жестокости силовиков, нашла отклик у многих и не только в...
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