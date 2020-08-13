Стало известно, почему вечером в Минске не работал общественный транспорт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Перебои в работе общественного транспорта в Минске накануне вечером произошли из-за массовых акций протеста, сообщили в ГП "Минсктранс".

Напомним, в среду около 21:00 жители столицы начали массово жаловаться на то, что автобусы и троллейбусы не приходят по расписанию, несмотря на то, что по расписанию они работают почти до часа ночи. Люди не могли добраться домой, многим пришлось брать такси.

"С 21:30 в связи с массовыми акциями протеста и перекрытием дорог протестующими возникли сбои в работе транспорта. Движение возобновлено в 01:00", - сообщили в "Минсктрансе".

Ранее водители общественного транспорта анонимно рассказали, что им было рекомендовано не выходить на линию вечером. Некоторые из них и сами опасаются работать во время массовых акций протеста после того, как в минувший понедельник в районе станции метро "Пушкинская" пострадал водитель автобуса. Кроме того, это решение "Минсктранса" может быть продиктовано необходимостью уберечь работников и транспорт от возможных повреждений.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Беларуси в день президентских выборов - 9 августа . Они продолжаются в Минске и многих городах республики. Как в воскресенье, так и в следующие два дня для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули.

В среду в "Мингорисполкоме" заявили , что инфраструктуре города и общественному транспорту во время протестов уже нанесен ущерб свыше 500 тысяч белорусских рублей.

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