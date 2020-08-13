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Стало известно, почему вечером в Минске не работал общественный транспорт
13.08.2020 11:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Перебои в работе общественного транспорта в Минске накануне вечером произошли из-за массовых акций протеста, сообщили в ГП "Минсктранс".
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, в среду около 21:00 жители столицы начали массово жаловаться на то, что автобусы и троллейбусы не приходят по расписанию, несмотря на то, что по расписанию они работают почти до часа ночи. Люди не могли добраться домой, многим пришлось брать такси.
"С 21:30 в связи с массовыми акциями протеста и перекрытием дорог протестующими возникли сбои в работе транспорта. Движение возобновлено в 01:00", - сообщили в "Минсктрансе".
Ранее водители общественного транспорта анонимно рассказали, что им было рекомендовано не выходить на линию вечером. Некоторые из них и сами опасаются работать во время массовых акций протеста после того, как в минувший понедельник в районе станции метро "Пушкинская" пострадал водитель автобуса. Кроме того, это решение "Минсктранса" может быть продиктовано необходимостью уберечь работников и транспорт от возможных повреждений.
Напомним,
В среду в "Мингорисполкоме"
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Примерно с 21:00 столичные жители начали жаловаться, что некоторые троллейбусы и автобусы перестали ездить по маршрутам.
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