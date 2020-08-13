«Коллеги, мы клялись защищать народ». Что с милиционерами, которые во время протестов заявили об уходе

Источник материала: Tut.by

Сотрудник департамента охраны, капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов 11 августа опубликовал в своем инстаграм фото своего служебного удостоверения и заявление, из которого следует, что он уходит со службы на фоне массовых протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа. В Департаменте охраны заявляют, что он «уволен за прогул». Жена Егора сообщила TUT.BY, что вечером 11 августа — уже после того как муж подал рапорт на увольнение, а затем разместил пост в инстаграм, — его задержали. В чем его обвиняют, пока неизвестно. Участковый из Гомеля Иван Колос, который тоже выступил с обращением и заявил, что увольняется, пропал.



Фото: инстаграм Егора Емельянова

«17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом», — написал Егор Емельянов в посте в инстаграм. И опубликовал фотографию со своим удостоверением, благодарностью за службу, капитанские погоны.

Этот пост собрал уже почти 400 тысяч лайков. Люди благодарят Егора в комментариях за «смелую позицию и единство с народом».

Жена Егора, Марина Емельянова, сообщила TUT.BY, что командир взвода роты милиции Новополоцкого департамента охраны утром 11 августа подал рапорт на увольнение, а затем пришел домой и разместил об этом пост в инстаграм:

— Когда начались выборы, все военизированные структуры пошли в усиление. И у мужа были такие варианты: либо пойти в обмундировании подавлять протесты, либо еще с частью сотрудников остаться в отделе для охраны. Он выбрал второй вариант, так как всегда старался максимально избегать ситуаций, где нужно выходить на улицы со щитами и разгонять своих же людей. Но потом понял, что на этот раз не получится этого избежать. А невыполнение приказа — это уголовная ответственность. У Егора — обостренное чувство справедливости: если он считает, что так делать неправильно, то он так делать не будет. И утром 11 августа, придя со смены, он принял решение уволиться. Собрался и поехал на работу — подать рапорт и отдать удостоверение.

Марина говорит, что это решение было непростым для семьи: за продление контракта в 2016 году Егор получил 5 тысяч рублей. И если не доработать до окончания срока контракта и уйти по соглашению сторон, нужно сразу вернуть эту сумму.

— В семье двое детей, квартира построена в кредит. И для нас 5 тысяч рублей — большие деньги. Но сейчас мы подумали, что эта сумма не стоит того [чтобы подавлять протесты на улицах]. И Егор положил на стол удостоверение, но 11 августа до конца документы на увольнение не оформил, этот процесс перенесли, так как еще нужно было передать форменную одежду и т.д. Договорились, что он приедет в отдел утром 12 августа и все оформит до конца.



Егор Емельянов. Мужчина занимается бодибилдингом. Фото: инстаграм Егора Емельянова

Вернувшись из Департамента охраны, Егор опубликовал свой пост в инстаграм.

— Потом мужу позвонили с работы, попросили приехать, чтобы не переносить увольнение, а оформить в тот же день. Он поехал. Был в отделе до самого вечера, по его словам, оформлял документы. А когда я ему уже звонила в 19.55, сообщил, что его задержали, находится в ГОВД. Где и как его задержали, я не знаю. 12 августа сотрудники ГОВД мне сообщили, что с моим мужем все хорошо, разрешили передать ему передачу. Но в чем его обвиняют, мне не сказали.

Марина говорит, что ее муж был на хорошем счету у начальства, его портрет был на доске почета, у него много грамот.

— Егор давно занимается спортом, учился на фитнес-тренера. Ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, не курит, не пьет. В милиции проработал 17 лет. Работу свою любил, был ответственным и дисциплинированным сотрудником.

— Егор Емельянов действительно проходил службу в органах внутренних дел. 11 августа он уволен в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о службе, — за прогул, — сообщила TUT.BY официальный представитель группы информации и общественных связей Департамента охраны МВД Елена Билая.

Еще один сотрудник милиции — участковый инспектор Иван Колос из Гомеля, — записал видеообращение к своим коллегам с просьбой не применять силу в отношении безоружных людей. Его опубликовал телеграм-канал NEXTA.

— Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ. Но вместо этого отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил власть и теперь не имеет смелости прекратить кровопролитие, вернуть власть народу. Коллеги! Я призываю вас прекратить это насилие и не наставлять оружие на мирных безоружных граждан.

Иван Колос сообщает, что принял присягу в 2015 году.

— Я не увольняюсь из органов внутренних дел, но исполнять преступные приказы не намерен.

— Ко мне уже приходили под предлогом забрать удостоверение и жетон. И поговорить. Я им все сбросил с балкона. Приезжали на двух машинах — одна уехала, одна осталась, рассказал Иван TUT.BY в ночь на четверг.

Нам также известно, что после массовых задержаний и избиений протестующих в Бресте рапорты об увольнении подали 4 милиционера Ленинского РОВД.

Напомним, в Беларуси 9−12 августа по всей стране проходили массовые акции протеста после президентских выборов. В Минске протестующих милиция разгоняла с помощью водометов, резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа, дубинок. Есть погибший в Минске во время протестов в Минске и умерший после задержания в Гомеле.